全人健康照護高峰論壇百家上市櫃企業加入 是方電訊與特力集團分享建康永續企業之路
【記者張嘉誠／綜合報導】
「2025全人健康照護高峰論壇」將於12月5日登場，從政策對接、地方實踐與AI整合的實踐應用開始，並從企業健康永續之路出發，論壇涵蓋政策對接、企業應用、社區公益與藥師連動，從民間力量凝聚健康永續的全民精神，並且喚起更多企業積極加入，2026年有百家上市櫃企業共創全民健促的大健康生態計畫。
連展投資控股集團陳鴻儀總經理、是方電訊邵泓嘉董事長和特力集團謝有全總經理發表企業專題，「永續健康新藍圖從心出發」，共同分享打造健康生態圈，企業永續價值實踐的前瞻做法。
是方電訊股份有限公司邵泓嘉董事長現身分享，AI健康數位平台如何將「幸福企業」從願景變成「實踐」。面對高齡化浪潮、慢性病患者攀升與醫療人力短缺，全人健康自我管理與落實健康促進將成為每人的必修課，而AI正成為推動臺灣全人健康的關鍵引擎，助力健康管理師的隨身APP成為企業員工健康促進與社區公益的焦點，豐富的功能與AI進入生活健促的應用，包含AI帶動IDC（網際網路資料中心）及雲端業務成長，透過大數據分析及AI技術，打造個人化AI健康管理計劃；可整合運動、飲食、健康數據收集，進行智慧加值分析，更成為健康科技討論的亮點。
12月5日在臺北南港展覽館《2025台灣醫療科技展》論壇專區，「2025全人健康照護高峰論壇」盛大登場，為關注健康永續與社會創新的企業與民眾，不容錯過的盛大論壇。以鏈結中央與地方，及結合民間的力量，推動企業員工照護應用方案、提供企業參與社區公益活動，更積極引領社區公益倡議服務方向，整合公私協力組織，進而推進在地社區居民自我健康管理。
全人健康照護高峰論壇由社團法人中華亞健康協會所成立，每年四季均辦理相關論壇活動，對「健康台灣」政策目標，扮演重要推手的角色，整合政府政策、科技創新、企業實踐及公益倡議，並推動AI驅動的全人健康照護生態系，打造全民健康永續新典範，吳天誠執行長表示，預定12月5日在「台灣醫療科技展」中展示初步成果，目前已有中欣實業、連展控股集團、是方電訊等上市櫃企業率先響應，共同推進企業員工健康促進與社區健康公益活動，歡迎社會各界來參與（報名連結：https://reurl.cc/W8qy77）。
