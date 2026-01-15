全人全社區照護 新營醫表現卓越

新營醫院醫師侯昂廷所帶領的醫護團隊推動「地區醫院全人全社區照護計畫」表現卓越，以近千人的收案量位居南區部立醫院之首。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權、陳佳伶∕新營報導

衛福部新營醫院一一四年推動「健康台灣」核心政策「地區醫院全人全社區照護計畫」表現卓越，以近千人收案量位居南區部立醫院之首，展現深耕基層醫療的豐碩成果；另勞工局十五日帶領台南市男子理髮職業工會義剪志工團隊，前往慢性病房為病友提供免費理髮服務，志工們以一把剪刀和滿滿的愛心，熱心為病友打理門面，也帶來關懷和溫暖。

新營醫院家庭醫學科醫師侯昂廷指出，在執行「全人全社區照護計畫」的過程中，醫療團隊透過大數據與臨床追蹤發現了重要的健康警訊。三高對於身體的各器官都會造成慢性發炎而導致損害，所幸這是可以控制及改善的。在收案對象中，體重過重與三高具有高度的共病性。

侯昂廷強調，針對糖尿病及前期患者的觀察顯示，「碳水化合物攝入過量」是導致血糖控制不佳的最主要因素。透過此計畫，新營醫院不僅提供藥物治療，更由家醫科團隊介入，指導民眾如何進行飲食管理，從源頭阻斷慢性病的惡化。

根據健保署數據，新營醫院在這項計畫中的表現極為亮眼。首先收案規模第一，實際收案人數達九百八十二人，位居南區部立醫院首位。其次執行效率拔尖，數據上傳案數達一千零八十五件，上傳率高達六六點四趴。健保署南區業務組長林純美特別肯定新營醫院發揮了「領航效應」，為地區醫療整合樹立典範。

南市勞工局帶領台南市男子理髮職業工會義剪志工團隊，前往新營醫院慢性病房，為病友提供義剪服務。（勞工局提供）

台南市男子理髮職業工會理事長陳杰雄親自帶隊，多位義剪志工攜帶剪髮器具到場替機構病友們義剪，志工以耐心和愛心和病友互動，不忘噓寒問暖，讓理髮過程相當溫馨。

陳杰雄表示，希望透過義剪務，讓病友們感受到社會並沒有忘記他們，能重新找回自信與好心情。