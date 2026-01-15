全人教育深獲肯定 慈大附小招生說明會溫馨登場
慈大附小OPEN DAY招生說明會，於115年1月10日溫馨辦理，迎來近百位關心孩子教育的家長，在冬日難得的好天氣中，與孩子攜手走進校園，深入了解慈大附小的教學環境與課程特色。
活動中，廖逸貞校長向家長們分享選擇學校的四大重點──環境、師資、同學及課程教學。校長表示，慈小秉持全人教育理念，擁有優質且穩定的教師團隊、多元而扎實的課程規劃，以及充滿人文關懷的同儕互動，是一所讓家長安心、孩子快樂成長的學習園地。
校長也分享，慈小腹地遼闊，孩子們每日在大山大海間學習與生活，自然培養出心胸開闊、氣度從容的特質。更重要的是，學校重視生活教育與品格教育，孩子在友善而有秩序的校園氛圍中，受到老師、環境與同儕的正向影響，每一位孩子都如同一顆善良的種子，逐步茁壯。慈小對品格教育的堅持，也榮獲教育部「品德教育特色學校」、「生命教育特色學校」等國家級認證。
教務處王佩茹主任也與家長們分享慈小的十大特色，從環境到設備、課程到教學，學校致力於孩子的全人發展，培養的不只是面對未來的能力，更是面對世界的能力，把世界當作教室，人人都有外國朋友，透過跨國視訊、接待國際友人、參加國際交流團，從小就與國際接軌，拓展國際視野。
本次說明會亦邀請家長現身說法，分享孩子就讀慈小的真實經驗。明穎媽媽育有四名孩子，考量接送奔波與課後照顧的安排，選擇全日制課程的慈小，不僅減少往返校園、安親班與才藝教室的辛勞，也讓孩子在安全、穩定的環境中學習，令她十分安心。她特別提到，最令她感動的是孩子在學校學到的「感恩」，無論是二年級的感恩奉茶活動、花道課帶回的花藝作品，或是孩子們出遊時齊聲對家長說的「謝謝爸爸媽媽」，都讓她深刻感受到孩子真正理解父母的付出。月蓉媽媽則選擇讓兩個孩子從慈幼一路升讀慈中，見證孩子在老師的用心教導下，逐步養成自律、獨立與高度自主的學習態度。
值得一提的是，家長入校後，由教師帶領進行校園導覽，各站點皆由三至六年級的幼童軍擔任小小解說員，介紹校園環境與學習空間。參訪過程中，家長們對多元專科教室、設有遮雨廊道的接送動線、圖書館活動體驗小卡中孩子豐富的表達，以及學生定點介紹時展現的良好禮儀，皆留下深刻印象。
此外，學校也貼心安排孩子們體驗多元社團活動，親手製作屬於自己的星星應援棒；外籍教師則透過活潑有趣的英語互動課程，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中學習英文，感受語言學習的樂趣。
招生說明會在溫馨而充實的氣氛中圓滿落幕，不僅展現慈大附小教師團隊的專業與熱忱，也進一步拉近學校與家庭之間的距離。家長與孩子們皆帶著滿滿收穫與期待，迎向即將展開的小學生活。
從人文課程、生活教育、雙語教學、科學扎根到國際教育，慈大附小以專業與用心，打造優質且安心的學習環境。教育不能重來，學校誠摯邀請家長攜手同行，為孩子鋪設穩健而光明的成長之路，讓每一位孩子在慈小這片沃土中，快樂學習、自在成長。
撰文／林慧蓮；攝影／慈大附小
其他人也在看
2童猝死案例讓家長好慌？ 長庚兒醫曝：應有潛在病因
台中一名11歲女童10日跟隨父親外出，買完包子上車瞬間突然大叫一聲後昏迷，當場失去生命跡象，醫院以葉克膜搶命3天，最終仍因腦部缺氧、肺水腫不治。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後感冒狀況持續，並曾出現心臟不適。另一起中國湖南案件，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人後倒地，傳出為心因性休克搶救不及身亡，家屬稱女童過去無病史。兩起事件在網路引發討論，也讓不少父母感到恐慌。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
悚！ 國小女童校門口遭勒脖拖行 民眾勇奔救人
桃園市 / 綜合報導 桃園市這起恐怖的隨機攻擊案，所幸被勒脖攻擊的女學生，大聲呼救後，由路過的機車騎士和附近的社區保全成功解救脫困。而學校方也緊急發出一封家長安全教育的信，表示事發當下已經和警方一同處理，而女學生經過學務處老師安撫及護理師觀察後，已經由家長接回家。國小校長說：「來，好有禮貌喔。」國小校長站在馬路口，親力親為，守護準備上學的孩童，會這麼嚴謹全是因為，12日傍晚桃園這間國小的校門口，發生一起隨機攻擊案。當時一名女學生，被陌生女子勒脖攻擊，驚險場面讓路過民眾全都嚇壞，立即衝上前制止，一名機車騎士第一時間，衝過去拉開女子，接著附近社區的保全，也急匆匆幫忙女童脫困，還有熱心民眾也上前關心狀況。營救女學生保全邱先生說：「第一，是緊急啦，第二，是我也不希望人家傷害小朋友，對我來講，只有職責所在，不管說是社區的，還是其他小朋友都一樣。」沒有猶豫沒有考慮，看見女童有難，保全只帶著交管棒，就衝去救人。營救女學生保全邱先生說：「本身有小孩，也不希望其他人傷害小孩，就立馬不管是任何小朋友，就一定會上去救。」不顧危險先救人再說，回想事發當下保全仍心有餘悸，而學校方也緊急發出給，家長安全教育的一封信，信裡寫下校方接獲消息，立即和警方一同處理，至於女學生脫困後，立即離開現場並到校求助，經過學務處老師安撫及護理師觀察後，由家長接回家，消息一出也讓家長人心惶惶。附近民眾說：「我會很擔心，這樣子一個人走在路上，然後遭人家這樣子，我會很擔心，最好是親自接送。」附近民眾說：「會煩惱啊，我都每天(接)送。」放學時段人來人往，這次女子街頭攻擊女學生，好在有熱心民眾相助，才讓這場驚魂劇平安落幕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
過動孩子不是調皮搗蛋！專家解析ADHD背後行為：真的已經很努力了
姜小弟弟4歲時因衝動控制不佳與注意力不集中，讓媽媽及學校老師備感壓力，他常在課堂上離席、跑動，難以遵循指令，嚴重影響團體學習。家長帶他至兒童發展門診檢查，確診為注意力不足過動症後，隨即轉介至醫院復健科，接受密集的職能治療及語言治療。經過一段時間的積極介入，姜小弟弟的學習狀況和社交互動能力獲得顯著改善。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
扯！ 考卷沒寫名字95分變0分 校方：0是註記非0分
台中市 / 綜合報導 考卷沒寫名字，應該扣幾分呢？台中市潭子區一間國小的郭姓班導被投訴，學生沒寫姓名，95分的考卷竟然變0分，氣得家長 向市議員投訴 ，議員說，這名郭姓班導9日才因為涉嫌對學生言語霸凌和不當管教，鬧上新聞版面，疑似為了報復，才會對這一名學生的考卷「下重手」。對此校方解釋，說0 分 只是一個註記，實際登錄系統的成績只有「扣10分」，但是因為還有其他學生也投訴郭姓班導涉嫌霸凌，目前先將 她 調離現職，改為科任老師，並且等候調查。這張國小六年級的健康與體育考試卷，右上角成績是95分，但學生沒寫姓名，老師用紅筆打了個問號，左側也寫扣5分，卻又在95分的上方打了一個0分，家長看到氣得投訴，台中市議員(民)王立任說：「小動作不斷，黃姓的學生，他原本考95分，沒有寫姓名，應該是要扣5分，這個導師，她後來直接把考卷拿去之後，直接批改為0分。」考卷只是沒寫姓名，就從95分變成0分，學生和家長都無法接受，被指控的是在潭子區這間國小教六年級的郭姓班導，她9日時就因為涉嫌言語霸凌學生，鬧上新聞版面，郭姓班導被投訴後，沒調職，繼續在同一個班級當班導，接著就發生學生沒在考卷上寫姓名給了0分，市議員認為，郭姓班導是被投訴後心生不滿，才給0分作為報復。台中市議員(民)王立任說：「她完全沒有任何的反省，她甚至用報復性的行為，變本加厲來欺負這個學生，霸凌這個學生。」對此校方出面解釋，說那不是0分，是老師作的註記，當事校方說：「她並不是把學生打0分的成績評量，而是適時做註記，然後實際登錄的部分，是酌減10分。」校方解釋，考卷右上角那個0不是0分是註記，實際登錄系統的分數是扣10分，但因為，後續又有別的學生投訴郭姓班導涉嫌霸凌，因此決定，15日開始郭姓班導調離職務改任科任老師，並且不直接接觸原來帶班班級，靜候調查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 9
長庚大學AIMD學碩雙學位寒假起跑 培育「雙刀流」智慧醫師
人工智慧（AI）浪潮席捲全球，長庚大學洞察未來醫療人才的關鍵能力需求，自114學年度寒假起正式啟動醫學系「MD（醫學士）＋AI（人工智慧）碩士」雙學位學程（簡稱AIMD學程）。這項創新的「6+0」修業模式，讓醫學系學生透過寒暑假與學期間的彈性修課，在六年的修業年限內同步完成醫學士與人工智慧碩士學位，成為具有駕馭AI能力的新時代醫師。長庚大學首度為AIMD學生而開的「智慧運算技術導論」，有30名醫學生修課，1月13日舉辦始業式，正式宣告培育計畫啟動。湯明哲校長致詞時指出，AI對人類帶來全面性的影響，各行各業都會受到影響，各大醫院在行政與臨床已陸續引入AI輔助，臨床醫學與AI的結合是必然趨勢，未來懂AI的醫師會取代不懂AI的醫師。湯校長表示，全世界醫學教育雖然紛紛導入AI，由於醫學系課程繁重，他相信長庚大學應是首創且唯一為醫學生量身打造AIMD學碩雙學位學程的大學。即使AI發展日新月異，同學們畢業時AI已不知道是何種光景，但他認為，只要大家把基礎打好，持續累積，一定有能力跟上AI飛速發展的腳步。醫學系謝明儒主任坦言，當初覺得規劃AIMD學碩雙學位是天方夜譚，但學校終究克服萬難，讓醫學生可以台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 小時前 ・ 2
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 5
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 10
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 152
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 81
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 34
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 221
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 13
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 23
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 41