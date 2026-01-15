全人教育深獲肯定 慈大附小招生說明會溫馨登場

慈小對品格教育的堅持，榮獲「113年教育部品德教育特色學校」殊榮

慈大附小OPEN DAY招生說明會，於115年1月10日溫馨辦理，迎來近百位關心孩子教育的家長，在冬日難得的好天氣中，與孩子攜手走進校園，深入了解慈大附小的教學環境與課程特色。

活動中，廖逸貞校長向家長們分享選擇學校的四大重點──環境、師資、同學及課程教學。校長表示，慈小秉持全人教育理念，擁有優質且穩定的教師團隊、多元而扎實的課程規劃，以及充滿人文關懷的同儕互動，是一所讓家長安心、孩子快樂成長的學習園地。

校長也分享，慈小腹地遼闊，孩子們每日在大山大海間學習與生活，自然培養出心胸開闊、氣度從容的特質。更重要的是，學校重視生活教育與品格教育，孩子在友善而有秩序的校園氛圍中，受到老師、環境與同儕的正向影響，每一位孩子都如同一顆善良的種子，逐步茁壯。慈小對品格教育的堅持，也榮獲教育部「品德教育特色學校」、「生命教育特色學校」等國家級認證。

學校注重生活教育、服務學習

教務處王佩茹主任也與家長們分享慈小的十大特色，從環境到設備、課程到教學，學校致力於孩子的全人發展，培養的不只是面對未來的能力，更是面對世界的能力，把世界當作教室，人人都有外國朋友，透過跨國視訊、接待國際友人、參加國際交流團，從小就與國際接軌，拓展國際視野。

明穎媽媽感動分享孩子學習到的點滴感恩行為

本次說明會亦邀請家長現身說法，分享孩子就讀慈小的真實經驗。明穎媽媽育有四名孩子，考量接送奔波與課後照顧的安排，選擇全日制課程的慈小，不僅減少往返校園、安親班與才藝教室的辛勞，也讓孩子在安全、穩定的環境中學習，令她十分安心。她特別提到，最令她感動的是孩子在學校學到的「感恩」，無論是二年級的感恩奉茶活動、花道課帶回的花藝作品，或是孩子們出遊時齊聲對家長說的「謝謝爸爸媽媽」，都讓她深刻感受到孩子真正理解父母的付出。月蓉媽媽則選擇讓兩個孩子從慈幼一路升讀慈中，見證孩子在老師的用心教導下，逐步養成自律、獨立與高度自主的學習態度。

月蓉媽媽認證慈小養成自律自主的孩子

值得一提的是，家長入校後，由教師帶領進行校園導覽，各站點皆由三至六年級的幼童軍擔任小小解說員，介紹校園環境與學習空間。參訪過程中，家長們對多元專科教室、設有遮雨廊道的接送動線、圖書館活動體驗小卡中孩子豐富的表達，以及學生定點介紹時展現的良好禮儀，皆留下深刻印象。

由幼童軍擔任小小解說員，介紹校園環境與學習空間

此外，學校也貼心安排孩子們體驗多元社團活動，親手製作屬於自己的星星應援棒；外籍教師則透過活潑有趣的英語互動課程，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中學習英文，感受語言學習的樂趣。

教師陪伴校園導覽，讓家長們對慈小優質環境備感肯定

招生說明會在溫馨而充實的氣氛中圓滿落幕，不僅展現慈大附小教師團隊的專業與熱忱，也進一步拉近學校與家庭之間的距離。家長與孩子們皆帶著滿滿收穫與期待，迎向即將展開的小學生活。

從人文課程、生活教育、雙語教學、科學扎根到國際教育，慈大附小以專業與用心，打造優質且安心的學習環境。教育不能重來，學校誠摯邀請家長攜手同行，為孩子鋪設穩健而光明的成長之路，讓每一位孩子在慈小這片沃土中，快樂學習、自在成長。

童軍指導手作活動

撰文／林慧蓮；攝影／慈大附小