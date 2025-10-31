全代會前許宇甄、盧縣一遭起訴 國民黨：坐實賴清德清算在野傳聞
記者周志豪／台北報導
因涉罷綠委連署偽造文書案，國民黨組發會主委許宇甄今正式遭起訴。國民黨下午批評，明顯的政治性辦案，令人不免懷疑，這是不是繼大罷免大失敗後，執政當局試圖殲滅反對黨國會議員與整個在野力量的最新手段？
國民黨智庫副執行長凌濤則批評，檢調倉促起訴是「大罷免前助攻、大罷免失敗還邀功」，坐實總統賴清德清算在野傳聞。
國民黨文傳會主委林寬裕則說，一定會持續力挺被羅織罪名的無辜者爭取合法權益，相信本案未來由法院審理時，一定會秉持勿枉勿縱的精神，還給他們一個清白，國民黨也一定會一棒接一棒，持續為台灣爭自由爭民主。
凌濤表示，本案從6月開始偵辦，多次放風聲恐嚇搜索中央黨部，偵辦中還打算將癌末黨工帶回屏東，不顧司法人權，但結果4個月過去，就連基隆地院都判決了，現在羈押期滿才倉促起訴，搞什麼政治清算？
凌濤說，檢調從大罷免開始大搜索、大羈押、「辦藍不辦綠」，試圖透過司法手段影響政治結果，幸好台灣人民否決大罷免阻擋住民主獨裁的走向，台灣民主才得以安定。
凌濤質疑，檢調在國民黨全代會交接前，趁亂起訴許宇甄、藍委盧縣一與組發會副主委黃碧雲等黨工，是在「迎合誰的意」？公平正義在哪？
