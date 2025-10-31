全代會限量紓壓球再推出 馬英九、韓國瑜將見證鄭麗文就任首位女黨魁

照片來源：中國國民黨文化傳播委員會

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

中國國民黨第22屆第1次全國代表大會將於11月1日舉行，屆時將完成新舊任黨主席及主要黨務人事正式交接儀式。國民黨今（31）日上午舉行會前記者會，介紹本次全代會主軸「努力進前 藍天再現」及主視覺，並說明全代會流程及亮點設計。桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤指出，許多國民黨內先進也都參與盛會，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜都將與會。

廣告 廣告

國民黨副發言人張文瑜表示，這次全代會無論是活動流程、主持人團及各項亮點細節上都有妥善安排。另一位發言人楊智伃則回顧，主席朱立倫4年來舉辦的全代會，包括2021年因疫情以視訊辦理；2022年因應九合一選舉，在龜山國立體育大學體育館舉辦「為你拚好日子」全代會，集合所有縣市長候選人共同號召；2023年面對隔年大選，國民黨總統及立委候選人共同聚集板橋體育館，宣示「政黨輪替、台灣更好」。去年全代會主題為「攜手共創陽光台灣」，吸取赴美觀選經驗，把全代會辦成黨內的嘉年華，也讓各界看到國民黨年輕化、國際化、內造化的成果。

楊智伃指出，「努力進前、藍天再現」是本次全代會主軸，主視覺以俯瞰跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代傳承，也以跑道概念希望順利接棒，一棒接一棒、棒棒是強棒。

照片來源：中國國民黨文化傳播委員會

凌濤說，4年前他接任文傳會主委時才31歲，年輕世代認為國民黨應堅持中道理性穩健路線，也堅定要走「親美友日」和陸方向。他介紹明天全代會的主持人群，包括自己與楊智伃，台北市議員李柏毅與新北市議員江怡臻等。談到大會流程，凌濤介紹，在播放開幕影片後，隨即進行朱立倫及鄭麗文的主席交接儀式。

照片來源：中國國民黨文化傳播委員會

國民黨發言人鄧凱勛指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓「萊爾校長」下車只差臨門一腳，全代會場也設置「萊爾校長公車」的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力，把萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確的道路；一樓入口處也擺設「努力進前、藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓台灣、讓中華民國更好。

「此外，目前風靡整個社群的萊爾校長紓壓球，前3次上架都搶購一空。」鄧凱勛指出，這次全代會也限量推出新的萊爾校長紓壓球，捐款1000元就可以獲得一顆，「限量是殘酷的」，請大家若喜歡要把握時機趕緊帶回。

記者會上並播放最新的萊爾校長宇宙彩蛋篇CF，新媒體部主任韋淳祐說明，國民黨過去4年呈現許多不同風格的政治選舉廣告，包括大選時由立委謝龍介與柯志恩演出的修車廣告，以及726反罷免時提出的「輸不起就翻桌」麻將廣告，近來則是廣受好評的萊爾校長動畫廣告。他表示，每一步都是不斷的自我突破創新，這次同樣是以創新的廣告宇宙方式來進行串聯。

韋淳祐強調，CF中可看到台灣目前面臨的關稅問題、能源問題與地方治理及環境問題，民進黨政府卻無能解決，如同CF中的萊爾校長「無能又自戀，不會的東西永遠不會」；除了凸顯民進黨執政的問題，這支廣告也是在全代會前的預熱，希望藉此連接過去、現在與未來。

照片來源：中國國民黨文化傳播委員會

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

人權會發表《兩公約》獨立評估 點名禁酷刑、廢死刑、移工與原民保障

非洲豬瘟掀廚餘去化難題 蔡易餘推「黑水虻循環產業」嘉義經驗當解方

【文章轉載請註明出處】