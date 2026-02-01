全免費！iPhone備忘錄4功能超強 掃描文件、錄音秒變逐字稿

手機功能越來越強大，3C專家Q毛吉近日分享，iPhone的備忘錄早已不只是記事本，升級至iOS 18後功能大幅強化，除了支援備忘錄上鎖，能妥善保護隱私外，還可直接掃描文件、錄音輸出逐字稿，甚至進行數學計算與繪製函數圖表，多項實用功能通通免費，被網友稱為「最強生產力助手」。

上鎖保護隱私

Q毛吉在IG粉專上分享，不少人將備忘錄作為帳號與密碼的記錄工具，卻又擔心資訊外洩，其實備忘錄支援上鎖功能。根據《中時新聞網》實測，選擇要上鎖的記事本，點選右上角「三個點」，選擇「上鎖」，即可設定專屬密碼或直接用手機解鎖密碼，還可搭配Face ID快速解鎖，非常方便。

一鍵掃描文件

此外，隨著簽約、申辦業務逐漸無紙化，掃描文件的需求也越來越高。Q毛吉表示，其實不必再另外下載掃描App，iPhone備忘錄就能直接掃描合約或身分證件，並支援電子簽名，完成後還可輸出成PDF檔，畫面清晰度相當高。

錄音輸出逐字稿

Q毛吉表示，備忘錄還有「語音助理」功能，開會或上課時只要開啟錄音，就能即時輸出逐字稿，甚至支援多國語言翻譯，對學習與工作都相當實用。另外，數學筆記功能也受到關注，只要輸入「=」，就能快速計算匯率，手寫算式也能自動辨識，甚至可繪製函數圖表。

貼文吸引超過3000人按讚，不少網友留言表示「掃描功能超讚，終於不用跑去超商」、「可以直接輸出逐字稿，學習效率真的差很多」。

