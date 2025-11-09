全公司都氣炸！新同事上班睡覺沒挨罵還很受寵愛？ 網看完：秒懂為什麼

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

遇到雷同事不可怕，最怕的是老闆還特別疼。近日有女網友在社群崩潰發文，表示公司新來一名同事，工作能力普通、時常犯錯，甚至還會把工作丟給別人做，但靠著「見人說人話、見老闆立刻變打招呼模式」的拍馬屁功力，竟然成功獲得主管強力護航，讓原PO無奈直喊：「想離職了。」

遇到雷同事不可怕，最怕的是老闆還特別疼。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，該名新人到職約半年，看似乖巧懂人情世故，但實際職務表現「常常在出包」。即便同事們多次提醒、手把手教，對方依然重複犯錯，甚至幾次造成團隊需要「幫她擦屁股」。讓人更無言的是，只要老闆出現，這位新人立刻切換模式，開始陪笑、讚聲、附和，「什麼決策都說老闆你講得太對」、「你真的很厲害」。整套演出「情緒價值拉滿」。

原PO無奈表示，她連上班都能睡覺，結果被老闆看到馬上彈跳起來聊天。老闆甚至會替她處理錯誤、替她講話，甚至把責任推到其他老員工身上。她苦嘆，「這樣讓人很想離職…..難道就沒有辦法治這種人嗎」

貼文曝光後掀起共鳴，網友紛紛留言「我覺得，畢竟你不是老闆，你只是基層，可能沒辦法制裁他吧，只能繼續做，不然就是離職去新的工作環境。」、「”她“才是關鍵，有沒有可能員工的身分，只是她潛伏在老闆身邊的偽裝」、「四人員工100%是家族企業，絕大多數都是親戚，只是在公司時不會表現出來而已」

