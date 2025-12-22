全副武裝巡邏台北車站！網友恐嚇13:30炸北捷 警力持長槍戒備

網友揚言在北捷裝炸彈引爆，警方持長槍、盾牌戒備。 (圖／TVBS)

台灣鐵路及捷運系統近日面臨多起恐嚇威脅，全台警方全面提升警戒。台北車站內，荷槍實彈且手持盾牌的刑警不間斷巡邏，各定點也有員警緊盯月台監控可疑動靜。這波戒備源於5月21日晚間有網友對台北捷運發出恐嚇，揚言於22日下午1點30分在捷運系統放置並引爆炸彈。此訊息雖未點名特定車站，但已導致捷運、台鐵及高鐵全面加強安全措施，警方同時積極追查恐嚇來源。

台北市刑大隊長盧俊宏表示，經過緊急調閱發現，這是一則冒名留言，註冊IP位於尼泊爾，而發送恐嚇訊息的IP則來自柬埔寨。雖然到了聲稱的引爆時間，捷運各站均未發現異狀，研判為惡作劇，但捷警、鐵警及轄區警方仍持續維護安全。警方在車站內外及列車上都部署全副武裝的員警加強戒備。值得注意的是，自張文攻擊事件後，網路上已流傳至少20則揚言恐攻的訊息，使全台各地警方不僅忙於戒護，還需忙於追查並逮捕這些散播恐嚇訊息的人。

在高雄鳳山區，一名男子聲稱要發動「鳳山行動」並炸毀小港機場；新北市林口也有人在網路上散播下次可能發生恐攻的地點。這些人的行為已觸法，雙雙被轄區警方逮捕。在這非常時期，拿悲劇開玩笑的行為實在令人神共憤。

