「全副武裝的低調」范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳唱「李清照」

范丞丞出席春晚彩排，金髮與全黑休閒裝扮被粉絲戲稱為「全副武裝式的低調」。（取材自微博）

央視馬年春晚近日彩排，剛剛休假結束的范丞丞低調現身，其醒目的金髮與一身全黑休閒裝扮形成鮮明對比，迅速掀起討論，被粉絲戲稱為「全副武裝式的低調」。

綜合媒體報導，范丞丞此前休假十天，此次突然復工被調侃為「悶聲幹大事」。此次彩排恰逢馬年春晚力推新生代陣容（首輪聯排新生代占比近80%），范丞丞作為首次受邀者之一，被納入「活力陣容」討論框架。

不久前，一份網傳的馬年春晚節目單引發關注。名單顯示，范丞丞或將加盟由申霏霏、周深、靳東等共同演繹的歌曲節目「李清照」。該節目融合傳統文化與現代演繹，備受期待。但需特別注意，目前所有節目單均非官方最終版本，春晚節目仍處於嚴格的保密與調整階段。

央視春晚的篩選歷來嚴苛，據了解，馬年春晚採用多輪淘汰制，首次大聯排中，節目淘汰率就高達約20%-30%。范丞丞參與的彩排屬於後續環節，同期彩排藝人包括白鹿、李昀銳等年輕演員，競爭依然激烈。

根據往年慣例，最終節目名單要到除夕前才會正式公布，范丞丞能否最終亮相除夕舞台取決於導演組決策。

