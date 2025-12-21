全副武裝！馬拉松戒備「警力翻倍」 小巨蛋滿滿長槍守護

台北馬拉松於21日正式登場，吸引大批民眾穿著專業運動服裝聚集街頭。然而，在賽事會場周邊，氣氛卻顯得格外緊張，現場可見大量全副武裝、手持防爆盾牌的警力進駐，在賽事區域戒備巡邏。這是19日發生張文持刀隨機攻擊事件，造成4人死亡11人受傷後的第一個大型活動，台北市政府對此高度重視，大幅增加警力部署，強化周邊安全措施，同時小巨蛋演唱會也採取類似安全措施，確保民眾安全。

台北市長蔣萬安表示，2025台北國際馬拉松是1219發生不幸重大無差別攻擊事件後第一個大型活動，請同仁絕對不能掉以輕心。由於19日發生的隨機攻擊事件造成嚴重傷亡，外界高度關注大型活動安全問題。儘管如此，台北馬拉松仍照常舉行，但針對管制區加強了管制措施。在賽事期間，當局總共部署了693名警力，是平常的兩倍。在市民廣場、台北田徑場等重點場域，警方採取機動巡邏方式，針對可疑人、事、物加強監控和盤查，全面強化賽事周邊安全。

除了馬拉松賽事，小巨蛋演唱會現場也部署了滿滿的警力，員警在演唱會前接受行前教育，為活動安全做準備。宇宙人在20日的演唱會中，帶領觀眾一起深呼吸，忘記這一年發生的壞事，疑似在暗喻前天發生的無差別攻擊事件。這場演唱會吸引了大量歌迷，警方也派遣大量專案警力，配戴長槍和肩燈，在小巨蛋外、捷運出入口等人員聚集處進行高強度巡邏。

值得注意的是，過去交通警察不配槍，但在這個敏感時刻，他們也全數帶上槍枝，一刻也不敢大意。當局採取這些前所未有的安全措施，就是為了確保參與大型活動民眾的安全，避免類似悲劇再次發生。在這個特殊時期，警方的高度戒備反映了社會對公共安全的關注，以及政府保障民眾安全的決心。

