全力加速行政作業！蔣萬安：希望農曆年前與輝達簽約，明年中順利動工

台北市長蔣萬安表示希望最快明年農曆年前和輝達順利完成設定地上權的簽約，希望明年中的時候可以順利動工。（圖／翻攝畫面）

台北市政府21日晚宣布已與新光人壽日完成合意解約協議，正式宣告全球AI代表企業輝達（NVIDIA）海外企業總部將落腳北士科T17、T18。對此，台北市長蔣萬安今（22）日受訪表示，希望最快明年農曆年前和輝達順利完成設定地上權的簽約，希望明年中的時候可以順利動工。



蔣萬安出席2025年CBMC台灣年會【城市論壇】受訪時表示，非常感謝新光人壽昨天和台北市政府順利完成解約協議，接下來就會進行包括都市計畫變更以及設定地上權相關的作業，預計也希望最快明年農曆年前和輝達順利完成設定地上權的簽約，希望明年中的時候可以順利動工。

至於北士科T3、T4周邊土地有規劃相關AI產業鏈？蔣萬安說，在議會都有清楚說明，接下來全力加速相關的行政作業，能夠順利地讓輝達落腳在北士科及接下來的動工程序，接下來包括T13T14及T12周邊及整個台北市戰略規劃一定會用更高角度更長遠眼光做整體規劃。

媒體也追問，現在輝達落腳北士科吿一段落後，何時放副市長李四川走？蔣萬安聽到先是哈哈大笑，隨後說「現在離選舉還有很長一段時間，現在都全力專注拚市政。」至於雙城論壇何時登場？蔣萬安說，雙城論壇都持續在跟上海方溝通協調，很多行政細節還沒確定，一旦有具體結果跟結論會跟大家做報告。

