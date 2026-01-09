全力助退警提告「要退休金」 吳宗憲嘆：警察一輩子守法，卻碰上不守法政府

立法院去（2025）年1月三讀通過修正《警察人員人事條例》，提高退休警消的所得替代率，但內政部至今仍未編列相關預算，繼民眾黨日前宣布將為退休警消啟動團體訴訟後，國民黨立委吳宗憲今（9）日表示，國民黨所成立的「司法正義律師團」將義務協助相關訴訟，律師費用由他個人負擔，不會向退休警消或未來可能協助的其他族群收費。

吳宗憲今日在記者會指出，過去與他並肩奮戰多年的警察同仁，為國家犧牲奉獻，甚至因長期輪班導致身體狀況惡化，退休後卻未獲得國家妥善照顧，彷彿被當成「免洗筷」般拋棄。他質疑，若一般企業如此對待員工，政府早已出面介入，然而這些退休警察的「老闆」正是國家，卻選擇置之不理。他直言，「這些警察一輩子守法、告訴人民要好好守法，最後卻遇到了一個不守法的政府」。

吳宗憲回顧警消人員的付出，指出每逢天災人禍，「這些警察、消防員，永遠是跟逃難人群的反方向，走進危險，只為了大家的安全。」他控訴，政府掌握權力與資源，卻未給予警消相對應的保障，當這些人曾以生命守護社會安全，國家卻在其年老時將其推開，「你們於心何忍，為什麼要這樣子對待他們？」

吳宗憲進一步批評，政府長期以同樣手法對待不同族群，從農民、原住民，到如今的警察、消防員與軍人，未來恐怕連醫護與社工也難以倖免。他細數近期政府未依法編列預算的例證，「公糧收購不編預算就是不編」、「原住民禁伐補償，條例都通過了，不做就是不做」。他憂心，「國家如果可以欺負這個族群，下一次就會欺負另外一個族群。 」

「雙軌並行」助退警依法提告 吳宗憲：政府應正視人民權益

針對後續行動，吳宗憲宣布將採取「雙軌並行」策略。第一，呼籲退警把握30天法定期限，依退警協會建議儘速提出複審。第二，在複審結果確認給付金額與給付義務機關後，提起一般給付之行政訴訟，以法律途徑追討應得權益。

此外，吳宗憲也承諾，國民黨所成立的「司法正義律師團」將義務協助相關訴訟，律師費用由他個人負擔，不向退警及未來可能協助的其他族群收費，「我們是義務性的幫忙，因為這是正義。一個國家不能沒有正義，也不能沒有人挺身而出去維護正義。」吳宗憲最後呼籲政府回歸「民為貴，社稷次之，君為輕」的核心價值，正視人民權益。

