全力守護台中畜牧安全 盧秀燕：強化12處場址防疫監控

市長盧秀燕發言。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】因應非洲豬瘟防疫，今（21）日台中市政府召開「台中市第55次防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議」，市長盧秀燕強調，市府落實在案例場及掩埋場的防疫作業，並要求環保局定期巡查12處場址，強化監控，並求各局處持續掌握場址與採檢狀況。

盧市長表示，目前台中在案例場及掩埋場的各項防疫作業均較其他縣市落實，但相關設施經長時間使用仍可能出現狀況，因此除監視系統外，也須由環保局及農業局定期到場巡查，掌握12處掩埋場及案例場現況。盧市長並指出，持續高頻率巡查相當耗費人力，預計運作一段時間，約至12月下旬後，再視情況與中央研議是否調整巡查密度。盧市長也感謝各局處的辛勞，同時要求各單位同步關注12處掩埋場狀況，並持續追蹤採檢結果。

廣告 廣告

今21日台中市政府召開「台中市第55次防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

農業局說明，台中市自10月底啟動非洲豬瘟強化防疫作業以來，各項環境、案例場及周邊採樣均持續執行，目前全市斃死豬監測與757件斃死豬採檢皆為陰性，高風險場無異常，「死亡畜禽化製流向查核管制系統」也未發現異常，監控運作正常。案例場部分，動保處已加強清消完成，檢驗待公布；11月18日同步進行掩埋場周邊與3公里牧場地下水採樣6件、沼液沼渣澆灌農地土壤與地下水，3件均為陰性；國軍支援抓斗車11月19日完成燻蒸消毒，採樣24件為陰性。

農業局指出，專家會議決議周邊環境每2個月採樣一次至明年6至7月，陰性則再討論後續監測，另也已行文相關局處於東南亞族群節慶後加強查核宣導。農業局強調，非洲豬瘟不影響人類健康，但衝擊養豬產業，市府將依中央指引持續落實監測與管理，籲請業者強化生物安全、不餵廚餘，共同守護畜牧安全。

環保局說明，廚餘再利用業者除須依環境部未來修法建置AloT蒸煮監控系統並完成連線測試外，環保局已召開說明會向業者完整說明補助及申請方式，並將持續輔導畜牧場加速建置。為掌握廚餘車動向，已協助35台再利用養豬場廚餘清運車裝設GPS，除到場免費安裝，也加發1,000元獎勵金，後續將依中央規定滾動式推動加裝。環保局並將加強稽查，若AloT蒸煮監控系統推播異常，將即時監看與聯繫確認，持續異常者24小時內查核；此外，畜牧場恢復廚餘飼養首週每日派員稽查，第2週起每2週至少1次，全面確保廚餘處理安全。

市府落實在案例場及掩埋場的防疫作業，並要求環保局定期巡查12處場址強化監控。（圖/記者廖妙茜翻攝）

經發局指出，台中市公民市場目前豬肉價格均平穩、貨源穩定，將持續辦理市場監控機制。配合經濟部擴大實施「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」，台中市已自11月10日起公告第二波受理申請，補助對象為實際在台中市轄內營業、疫情前即販售生鮮溫體豬肉，且主要營業項目為生鮮溫體豬肉及內臟的攤商，受理時間至12月10日止，並已函請各區公所協助透過區里系統宣傳，呼籲符合資格的攤商把握期限提出申請，以協助降低禁宰期間營運衝擊。除第一波受理共418件外，第二波截至11月20日止，已受理75件申請。

衛生局也表示，市府持續辦理市售豬肉及其製品稽查，把關國產豬肉食安，截至今日共完成1,804件抽驗，結果均符合規定，請大家安心選購、放心食用國產豬肉。衛生局也提醒民眾，購買包裝豬肉或加工製品時，應確認產品標示資訊，避免選購來源不明或標示不全產品。並呼籲民眾，切勿自疫區攜帶或郵寄豬肉製品入境，以免觸法受罰。