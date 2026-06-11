全力守護海域安全 海巡遠海戒護伴航無電力漁船返台

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海巡署艦隊分署巡護九號引導金〇福68號航行及戒護伴航。 圖：海巡署艦隊分署/提供

[Newtalk新聞] 上週六日起中國片面宣布開展「海上交通專項執法行動」，公務船持續於我國周邊海域活動，藉機升高對我灰色襲擾，營造其擁有「管轄權」的假象，企圖片面改變台海現狀，海巡署艦隊分署所屬艦艇持續投入應處勤務，除嚴密掌握邊海域動態並阻絕中國公務船襲擾外，亦同步兼顧海上各項巡邏及救援任務，確保兼顧國土及國人生命財產安全。

8日21時許，海巡署艦隊分署接獲通報，東港籍「金〇福68號」漁船於鵝鑾鼻東南406浬發生總電盤燒毀導致全船斷電及經緯度儀器失靈情形，船上1名台籍船長及6名外籍船員均安，請求派艦戒護返台。分署獲報後，依「優先就近救援原則」協調周邊友船前往協助，並持續掌握該船動態。昨日清晨，再度獲報該船電力即將用罄，分署緊急調派巡護九號趕赴現場應處。

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今(11)日7時許，巡護九號於鵝鑾鼻東南約70海域與「金」船會合。由於「金」船已失去電力，駕駛台雷達相關航儀及通訊設備無法使用，海上航行時將難以掌握周邊船舶動態與即時求援。為確保航行安全，巡護九號派遣1名海巡人員攜帶無線電留置「金」船，由巡護九號引導航行及戒護伴航。14時許，於鵝鑾鼻東南32浬處，交由恆春海巡隊3567艇接續戒護返港。

艦隊分署表示，目前各地區海巡艦艇仍持續投入應對中國公務船襲擾勤務，巡護九號完成這次救援任務後，將依整體海域情勢立即投入應對勤務，面對國安威脅與海上急難救助，海巡均責無旁貸，並採取一切必要之手段，全力守護國家主權及海域安全，以具體行動展現「海巡在，主權即在」之堅定信念。

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