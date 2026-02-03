全力應援 賴瑞隆宣佈邀請陳其邁任競辦主委

▲賴瑞隆今拜訪市黨部，先與主委黃文益會談，隨即在黃文益及黨部執評委陪同下宣布，市黨部鳳山辦公室將首度轉為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆競選辦公室。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長參選人立委賴瑞隆今（3）日拜訪民進黨高市黨部與主委黃文益，討論後確定市黨部鳳山辦公室即刻作為賴瑞隆競辦、並全力應援；賴瑞隆除感謝相挺，宣誓要延續民進黨在高雄的關鍵「第四棒」外，更在會中宣布，邀請現任市長陳其邁出任其競選總部主任委員，且競選團隊將比照總統大選的高規格架構，邀請高雄市八位立委分別擔任各戰區總幹事。

▲ 賴瑞隆宣布，將邀請現任市長陳其邁出任其競選總部主任委員，且競選團隊將比照總統大選的高規格架構，也會邀請高雄市八位立委分別擔任各戰區總幹事。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

賴瑞隆今天上午拜訪市黨部，先與主委黃文益閉門會談，隨即在黃文益及黨部執評委陪同下宣布，市黨部鳳山辦公室將首度轉為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆競選辦公室，並規劃市黨部人力進駐。

廣告 廣告

黃文益強調，黨部早在去年11月就決議，提供鳳山辦公室做為未市長參選人競辦，鳳山辦公室前身為民進黨高縣黨部，是原高縣支持者情感聯繫的據點。

賴瑞隆在會中對市黨部的資源挹注表達謝意，並特別感謝初選對手邱議瑩、林岱樺與許智傑三位委員，讚許他們在初選結束後第一時間便展現高度格局，積極協助黨內部的整合工作。

他也感性地強調，從謝長廷、陳菊到陳其邁，民進黨在高雄的卓越執政政績是有目共睹的，他將全力以赴接好這關鍵的「第四棒」，延續高雄人的光榮感。

針對未來的選戰攻防，賴瑞隆也在記者會上對國民黨參選人柯志恩提出嚴厲質問，聚焦於中央預算與高雄建設發展。他批評國民黨在立法院阻擋總預算審查，甚至連付委討論的機會都不給，是嚴重對不起高雄人民的行為。

賴瑞隆也再度對財劃法提出質疑，指責柯志恩就任國民黨黨部智庫執行長時，曾主張「台北首都加給 3%」的版本，將導致高雄實質損失 200 多億元，甚至直接造成捷運經費短少 103 億元。

此外，他也強調 1.25 兆國防預算與高雄在地的無人機、無人艦產業息息相關，呼籲柯志恩應站在高雄利益的一方，而非盲目配合黨意。最後，賴瑞隆贈送象徵高雄城市魅力的「黃色小鴨」給與會執評委，重申將以最大的誠意爭取市民認同。

賴瑞隆則感謝市黨部相挺，並提到已邀請市長陳其邁未來擔任其競選總部主任委員，也會邀請民進黨高雄所有立委，協助各自選區的掌舵事宜；他從初選過後即持續走訪地方、拜訪議員，後續也會加快組職整合、凝聚團結戰力。

賴瑞隆也感謝市黨部的支持與協助，未來將肩負起「母雞」責任，結合市黨部與議員參選人的力量，協助議會席次穩定過半，讓高雄延續進步、穩健發展的路線。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高雄冬日遊樂園新玩法 搭「文化遊艇」海上追超人力霸王

春節年假將近 高雄啟動在建工程工安專案巡檢

守護前鎮小港 林浤澤提五力政策與社區一起前進