全力應援TWICE！陳其邁變藍髮「7地標亮燈」 網：台北人越來越愛高雄了

記者林昱孜／高雄報導

韓國天團TWICE本週末於高雄國家體育場登台，連唱2天，為了迎接她們到來，高雄今（18）日開始在7大地標點燈，包括大港橋、衛武營、中央公園站、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、捷運美麗島站，都亮起藍色燈光。

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWICE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

為了慶祝TWICE到來，高雄市正政府用「巡迴視覺藍」燈光文字秀高規格迎接，7大地標換裝成為藍色，用燈光全力應援，這次還驚喜出現巡迴雷射字體「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」；此外，交通號誌趣味換上「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」限定字樣。

廣告 廣告

陳其邁大頭貼換上藍色頭髮，全力應援迎接TWICE。（圖／翻攝自陳其邁臉書

未來TWICE聲音還將獻聲高雄捷運，20日至23日全線全線都能聽到TWICE團員進站音。高雄市長陳其邁大頭貼，頭髮也早已變成藍色，並於今（18）日受訪表示，「每一個ONCE都知道，我們開始現在已經進入開始為這個TWICE應援的階段，每一個人都是ONCE在高雄」。

高雄七大地標同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，歡迎TWINCE來台巡演。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

粉紅炫風退場，高雄又沉浸在藍色世界，不少網友紛紛直呼，「上次是甜甜的粉紅色城市，這次的藍色好像機器城市的感覺」、「要再辦了，我快沒錢」、「想搬去高雄了！！」、「台北人表示：越來越愛高雄了」、「哇身爲高雄人也太驕傲了」、「這次連字都有了，太扯啦」。

更多三立新聞網報導

全城應援！TWICE演唱會前夕 高雄7大地標「雷射文字秀」炫爆港都

陳3歲出動！IG替TWICE22日開唱暖身 陳其邁又變髮：每個人都是ONCE

SJ成員許願「想看杜拜水舞秀」她：陳其邁收到了，高雄團隊非常樂意協助

揮別國旗事件！子瑜終於將帶TWICE回台開唱 韓網見這1幕感動哭：好心疼

