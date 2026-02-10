即時中心／徐子為報導



民主進步黨台中市黨部於本月4日至10日開放市議員黨內提名初選領表登記，今（10）日為領表登記最後一天，總登記人數為35位。登記截止後協調至2月13日前；若需辦理初選民調，將在3月2日至4月10日舉行。





市黨部主委許木桂表示，為期五天的領表登記一切都順利 ，感謝大家對民進黨的支持與期待。主委強調，這次有3選區（2、5及14選區）需藉由民調來完成提名，但不管如何，黨部是未來提名候選人的後盾，黨部一定會盡最大全力來協助每一位，並期待所提名32席議員全壘打，市長當選、議會過半。



許主委期許，市長當選、議會過半是市黨部在今年年底選舉的最大目標，黨部會在黨中央的全力帶領下，有著最好的規劃，以勝選為目標。我們會團結一致，讓優秀團隊進入議會並推動更好的市政成績。



2月4日至2月10日為民進黨台中市黨部開放市議員黨內提名初選領表登記名單如下：



2月4日總登記人數為陳映辰（第五選區神岡大雅潭子）、林德宇（第十三選區大里霧峰）、李天生（第十三選區大里霧峰）、詹智翔 （第十四選區東勢石岡新社和平）、何文海（第七選區南屯）、張耀中（第七選區南屯）以及張芬郁（第十三選區大里霧峰）等七人（按照登記順序）。



2月5日總登記人數為 0，無人登記。



2月6日總登記人數為 陳俞融（第九選區北區）、陳信秀（第八選區北屯區）、林鈺梅（第五選區神岡大雅潭子）、林東誼（第二選區沙鹿清水梧棲）、陳淑華（第六選區西屯區）等五人（按照登記順序）。



2月9日總登記人數為 吳中源（第一選區大甲大安外埔）、蕭隆澤（第五選區神岡大雅潭子）、蔡怡萱（第四選區后里豐原）、楊典忠（第二選區沙鹿清水梧棲）、張玉嬿（第十二選區太平）、王立任（第二選區沙鹿清水梧棲）、謝家宜（第八選區北屯區）、黃守達（第十選區中西）、鄭功進（第十一選區東南）、陳雅惠（第十一選區東南）、林祈烽（第六選區西屯區）、謝志忠(第四選區后里豐原）、曾威（第三選區龍井大肚烏日）及施志昌（第一選區大甲大安外埔）等十四人（按照登記順序）。



2月10日總登記人數為曾咨耀（第八選區北屯區）、周永鴻（第五選區神岡大雅潭子）、張家銨（第三選區龍井大肚烏日）、陳怡潔（第二選區沙鹿清水梧棲）、張鴻斌（第十四選區東勢石岡新社和平）、何翊綾（第十一選區東南）、 江肇國（第十選區中西）、蔡耀頡（第十二選區太平）及吳文豪（第九選區北區）等九人（按照登記順序）。





原文出處：快新聞／全力拚市議會過半！綠營台中市議員登記截止 3選區要初選

