全力挺陳亭妃！胞妹「四連霸議員」陳怡珍 宣布2026不拚連任

政治中心／倪譽瑋報導

陳亭妃的胞妹陳怡珍宣布，不參與2026民進黨台南市議員初選登記。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

台南市長參選人陳亭妃的胞妹，四連霸市議員陳怡珍今（10）日宣布，不爭取參選2026市議員拚連任，未來將全力投入市長、議員、里長的輔選工作；陳亭妃也說，陳怡珍選擇以大局為重，這個決定不容易，但展現的是對團結的堅持。

陳亭妃說明，胞妹陳怡珍深耕北區、中西區16年，這次對方選擇以大局為重，不參與議員初選，轉而投入整體輔選工作，陪自己一起為台南打拚「這個決定不容易，但展現的是對團結的堅持。」陳亭妃強調，選舉從來不只是個人的事，而是整個團隊、整個城市的未來「我很珍惜有這樣的夥伴並肩作戰，也相信團結的力量，能讓台南走得更穩、更遠。」

陳怡珍也說，感謝市民近16年的信任與陪伴，外界評估自己連任並不困難，但在市長初選過後，為了團結，也為了讓更多黨內優秀的夥伴有一起為台南打拚的機會，陳怡珍正式宣布不參與民進黨台南北區、中西區議員初選登記，此次決定「非常艱難。」

陳怡珍強調，服務從來不受限於職稱「不論站在什麼位置，怡珍對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變。」未來她將全力投入市長、議員、里長的輔選工作，讓團隊更完整，讓席次最大化，讓台南繼續向前。

