全力推動成犬認養 五股動物之家志工團隊耕耘有成

【記者葉柏成／新北報導】新北市動保處近年積極推廣成犬認養，成果相當亮眼，以五股動物之家為例，114 年全年共有 189 隻成犬找到幸福家庭，較 113 年的 160 隻成長約一至兩成；同時，隨著 TNVR（誘捕、結紮、疫苗、回置）大量執行成功，街頭野生幼犬幾乎不復見，成犬逐漸成為民眾認養的主要選擇。

動保處長楊淑方表示，市府未來仍會持續與志工團隊合作，努力推廣成犬認養，讓更多動物能進入家庭，成為家中的一員，給予相互的陪伴共創幸福生活，同時也呼籲民眾支持 TNVR，這項政策能有效減少街頭流浪動物繁殖問題，維護動物與社區的安全；若在社區發現未絕育的犬貓，也歡迎民眾主動與動保處聯繫，由專業團隊協助處理，一起打造更友善、穩定的動物生活環境。

廣告 廣告

《圖說》江婉綺與志工們協助照顧及認養。〈動保處提供〉

志工江婉綺說，成犬的穩定性高、學習速度快，其實非常適合家庭生活，但往往被大家忽略，為了提升認養率，五股志工團隊形成完善的作業流程，有志工專門負責洗澡、剪毛，替狗狗重整儀容，也有志工負責行為訓練，從牽繩、指令到社會化都會逐步教導，另一部分志工則細心觀察每隻狗的喜好、脾氣、與人互動方式，將這些特質紀錄成資料庫，讓認養人能更快速找到與自己契合的狗。

《圖說》拍攝狗狗主題照片。〈動保處提供〉

長期幫動物之家拍攝的志工葉威宏分享，為了讓狗狗被更多人看見，他們還會花時間替每隻狗拍攝「主題照片」與短影片，從光線角度到呈現個性都講究，希望第一眼就讓人愛上牠們。

楊淑方指出，除了在社群平台宣傳，志工們也主動拓展合作管道，走入社區與店家建立認養網絡，他們一一拜訪附近店家，成功與超過30家餐廳合作張貼認養海報，甚至有店家願意在店內播放狗狗介紹影片，增加曝光度。

《圖說》大黑被成功認養，有了幸福下一站。〈動保處提供〉

志工們分享，每當看到有人因為一張海報或一段影片而決定到動物之家看看這些成犬，那種「牠們被看見了」的感動，讓他們更有動力持續努力，而有一些年紀較大、有慢性病或長期無人詢問的狗狗，最終由志工自己收編，帶回家陪伴到最後，「既然牠等不到適合的人，那我們願意成為牠的家」。