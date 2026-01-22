全力推動文化幣、客家幣、運動幣 促進整體產業提升

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（22）日在行政院會表示，為鼓勵青少年踴躍參與藝文、運動等休閒活動，並促進相關產業發展，文化部於112年開始發行「文化幣」，使臺灣成為亞洲第一個推動文化禮金政策的國家；客委會也在去年8月推動「客家幣」；而運動部將於今年把「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象，請全體國民踴躍登記抽籤。

文化部、客委會及運動部今日在行政院會進行「文化幣、客家幣、運動幣之執行規劃及成效」報告。文化部指出，文化幣自112年起18-21歲每人1200點，113年延伸至16-22歲，114年試辦13-15歲600點；今年全面擴大為13歲至22歲每人1,200點，總計將發放203.6萬人，使用期限至12月31日止。今年自元旦開放領用至今僅約20天，已有約81.5萬人完成領取，領取率達40%，累計使用1.9億元。

卓揆表示，文化幣推動成效良好，請文化部持續積極辦理，並結合110處文化基地，鼓勵青少年於寒假期間善用文化幣，持續引導青少年探索更多元的文化，推動文化產業深耕。

客家幣部分，發放對象包括通過114年客語認證、客語家庭及18歲到49歲本國國民中籤者，每個人發放1,000元的客家幣。卓揆表示，客家幣是總統賴清德「客家六箭」的重要措施之一，透過發放客家幣，鼓勵民眾走入客庄，體驗豐富的客家語言、文化和美食，營造實際的「講客生活圈」。目前客家幣已發放28萬1,922人，可使用至今年6月30日，請持有客家幣的朋友把握假期探索客家，並更加親近各種客家環境。客委會也保留2,800份客家幣，提供給通過今年客語認證的民眾領取，鼓勵大家「學客語，遊客庄」。

有關運動幣部分，卓揆表示，運動部為落實全民運動目標，將「運動幣」發放對象，從16歲到22歲青年，擴大為年滿16歲以上國民，將發放60萬份500元運動幣，使用於「做運動、看比賽、添裝備」等運動消費，其中新增的「添裝備」，每人最高可抵用200元，希望資源可以平均善用。運動幣將自今年1月26日開始至2月8日止，開放登記抽籤，請全體國民踴躍登記，透過增加運動消費，帶動運動產業新動能，讓運動融入國人日常生活。

文化部、客委會及運動部今日在行政院會後記者會，說明文化幣、客家幣、運動幣的執行規劃及成效。（記者郭曉蓓攝）