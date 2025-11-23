全力推動「經濟外交」、「榮邦計畫」 林佳龍：新國際雁行聯合艦隊已成形

2025年5月22日帛琉惠恕仁總統、施振榮與林佳龍一同出席保利馬壹號下水典禮。（圖／取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍今年5月與帛琉惠恕仁總統、施振榮先生一同出席保利馬壹號下水典禮，今（23）日於臉書貼出合照並指出，自己接任外交部長後，秉持賴清德總統「價值外交」與「經濟日不落國」的指導原則，全力推動「經濟外交」與「榮邦計畫」。對自己來說，這不只是一個口號，而是一套能夠驅動台灣整體國力，並與友邦攜手共好的外交戰略。

林佳龍指出，政策向來知易行難，如何具體落實才是關鍵。也因此，自己積極建構「Team of Teams」協作聯隊，透過各個公協會和法人機構，將外交政策與產學研力量相互鏈結，形成彼此支援、資源共享的合作網絡。

林佳龍再指，攜手打造經濟日不落台灣的「新國際雁行聯合艦隊」，其特色有四：公私協力、以大帶小（供應鏈）、軟硬兼施（系統整合）、內外循環（市場）。並透過總合外交的三鏈戰略：全球民主價值鍵、印太第一島鏈、非紅民主​供應鏈，提升台灣成為世界上的中等強國。

林佳龍表示，一年多來，理念得到全國工總、電電公會、台商總會、大肚山產業創新基金會、全國創新創業總會 等公協會的支持，再加上外交部的國合會和國經協會，以及經濟部所屬的工研院、外貿協會，還有財團法人台灣智庫及SEMI國際半導體產業協會等，聯合艦隊已經成型。

林佳龍說，多次組團到友邦考察投資環境，例如巴拉圭、史瓦帝尼、帛琉、美國德州、菲律賓、中東歐國家等。經由這些台灣國家隊隊友的協作，挖掘了許多潛在市場和商機，讓「榮邦計畫」正一步一步地實現中。

林佳龍提到，仍記得兩週前，出席工業節慶祝大會時，工總潘俊榮理事長當著賴總統的面開玩笑說，企業願意配合外交部出訪友邦，「但是不是可以補貼一點經費？以前李登輝總統時代都有喔！」全場笑聲四起，讓人感受到企業家的真性情。施振榮刻體會台灣企業家既可敬又可愛。常常是自己掏腰包、默默相挺，只為挺政府、挺外交、挺台灣！

林佳龍說，就像近期剛獲得李國鼎獎的施振榮，也在臉書分享他於大肚山產創基金會的演講中，闡述如何從王道的思維出發，以「共創價值、利益平衡」的精神，協助友邦國家產業發展，落實榮邦計畫。

林佳龍表示，施振榮不管在企業界或民間都有極高的聲望，更獲得帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）親聘為「高級經濟顧問」，也因此在他的號召之下，大肚山基金會的會員們和各界也相繼追隨他，加入支持「榮邦計畫」的八大旗艦方案行列，並在「零碳船」及「物流電動車」等計畫中扮演關鍵角色。

林佳龍指出，台灣的外交處境特殊，時常面對中國無理打壓；但同時，台灣也擁有讓世界無法忽視的經濟能量與堅韌意志，而這也是台灣最重要的社會資本。

林佳龍說，如今的國際情勢及複雜性已非傳統外交單一工具所能因應。這套由政府制定政策與願景，企業提供創新與動能的合作模式，將為友邦帶來實質的進步，更將為台灣創造更大的國際空間。

林佳龍謝謝所有與外交部並肩合作的公協會、產學研與企業家們。因為有你們相伴而行，讓台灣的外交更加堅定且踏實。謝謝你們，台灣有你真好！

