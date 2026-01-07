全力搜救辛柏毅！空軍司令部曝最新進度

▲空軍司令部針對F-16失事召開臨時記者會說明。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，總統與國防部下令指示全力搜救，強調搜救任務不會有過去72小時限制，無論是網路上或民眾所發現的事證，都歡迎提供給空軍司令部來研判運用。

上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今失聯，全國民眾集氣盼平安歸來，對此空軍司令部今日召開記者會也說明搜救最新進度，說明總統及國防部下令指示全力搜救，強調搜救任務不會有過去72小時限制，至於搜救規劃，聯隊應變中心都已經完成相關作業。

至於搜救方向為何？空軍司令部強調，昨天依照光點消失位置，也有標定相關座標點，根據當時事發的光點消失跟研判墜海的位置，應該就是在這海域附近，因此整個搜救兵力，都以這座標點為中心點來擴散，來做重疊式的搜索。有關後續打撈方面，現階段還是以搜救為最主要的工作，打撈作業會再評估，依照搜救狀況做評估後，來決定後續打撈的規劃。

空軍司令部強調，無論是網路上或民眾所發現的事證都歡迎提供，來作為研判運用，那有關海上的部分，目前還沒有發現任何飛機碎片及相關證據。

