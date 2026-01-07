全力搜救飛官辛柏毅！蕭美琴深夜8字發聲 民眾祈禱：請保佑他歸來

政治中心／陳慈鈴報導

飛官辛柏毅失聯，軍方全力搜救，蕭美琴說「祈禱飛官平安歸來」。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘後失聯。總統賴清德於第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。副總統蕭美琴也於深夜發聲了。

賴清德說明，目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。​賴清德強調，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

蕭美琴得知消息後，於深夜發文表示，空軍已第一時間成立應變中心，全力投入搜救行動。「祈禱飛官平安歸來。」許多民眾也紛紛留言替飛官集氣「快回家」、「請保佑他，任何守護台灣的人，都值得尊敬，請保佑他歸來」，希望能盡快收到好消息。

空軍部分，預計於今日上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會。目前，軍方已動員黑鷹搜救直升機、海巡署艦艇及多艘軍艦，針對目標海域進行地毯式搜索，務求在黃金救援時間內找到人。

