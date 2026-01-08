全力搜救飛官辛柏毅！MMC近3個月內無故障 顧立雄：沒不堪負荷
花蓮空軍基地一架F-16V失事，29歲上尉飛官辛柏毅至今失聯。國防部長顧立雄今日受訪指出，如今唯一目標就是「盡力搜救」，他也提及失事的6700號機過去3個月沒有MMC故障紀錄，現有機隊在去年1月進行軟體系統升級後，已經呈現穩定、並無不堪負荷的情況。
花蓮空軍基地1架F-16V單座戰機6日執行夜間訓練時失事墜海，辛柏毅下落不明，對於搜救進度。顧立雄今（8日）於立法院受訪時指出，迄今約已派出30架次搜救飛機、2架無人機、22艘海軍與海巡艦艇，地面也有180人全面的在進行搜救，現在目前目標就是盡全力進行搜救。
對於外界傳出F-16V戰機「模組化任務電腦」（MMC）故障，顧立雄表示，經查該架飛機在過去3個月內並無MMC故障情況，是妥善的，MMC電腦在升級後軟體確實需要進行調整，自2025年1月起已完成軟體升級，系統狀況穩定，沒有不堪負荷的狀況。
顧立雄說，F-16目前進行「天安二號」特檢，暫停戰演訓的任務，不過還是會維持警戒與待命。目前已經開始將所有戰機進行特檢，預計週六可完成，應該不會影響到空防。至於飛官的防寒衣何時會到貨？顧立雄回應，空軍已於2025年以軍購方式採購，經空軍多方評估後於去年底交貨，預計今年3月前可全數交貨完成。
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
空軍F-16失事！飛官跳傘下落不明 海巡署調派3艦6艇全力搜救
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍花蓮基地機號6700 F-16......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4