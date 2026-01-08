全力搜救飛官辛柏毅！MMC近3個月內無故障 顧立雄：沒不堪負荷

顧立雄表示，失事的6700號機過去3個月沒有MMC故障紀錄，現有機隊在去年1月進行軟體系統升級後，已經呈現穩定、並無不堪負荷的情況。（鏡報李智為）

花蓮空軍基地一架F-16V失事，29歲上尉飛官辛柏毅至今失聯。國防部長顧立雄今日受訪指出，如今唯一目標就是「盡力搜救」，他也提及失事的6700號機過去3個月沒有MMC故障紀錄，現有機隊在去年1月進行軟體系統升級後，已經呈現穩定、並無不堪負荷的情況。

花蓮空軍基地1架F-16V單座戰機6日執行夜間訓練時失事墜海，辛柏毅下落不明，對於搜救進度。顧立雄今（8日）於立法院受訪時指出，迄今約已派出30架次搜救飛機、2架無人機、22艘海軍與海巡艦艇，地面也有180人全面的在進行搜救，現在目前目標就是盡全力進行搜救。

對於外界傳出F-16V戰機「模組化任務電腦」（MMC）故障，顧立雄表示，經查該架飛機在過去3個月內並無MMC故障情況，是妥善的，MMC電腦在升級後軟體確實需要進行調整，自2025年1月起已完成軟體升級，系統狀況穩定，沒有不堪負荷的狀況。

顧立雄說，F-16目前進行「天安二號」特檢，暫停戰演訓的任務，不過還是會維持警戒與待命。目前已經開始將所有戰機進行特檢，預計週六可完成，應該不會影響到空防。至於飛官的防寒衣何時會到貨？顧立雄回應，空軍已於2025年以軍購方式採購，經空軍多方評估後於去年底交貨，預計今年3月前可全數交貨完成。

