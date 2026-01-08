全力搜救飛官！顧立雄曝「機上MMC近3個月內無故障」：沒有不堪負荷情形

記者詹宜庭／台北報導

花蓮空軍基地一架F-16V失事，29歲上尉飛官辛柏毅至今失聯。國防部長顧立雄今（8日）受訪表示，現在的唯一目標就是「盡全力搜救」，對於F-16V戰機任務電腦（MMC）故障一事，顧立雄駁斥稱，經查該架飛機在過去3個月內並無MMC故障情況，是妥善的，MMC電腦在升級後軟體確實需進行調整，自民國114年1月起已完成軟體升級，系統狀況穩定，並無「不堪負荷」的情形。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

顧立雄會前受訪表示，目前已經出動30架次搜救飛機、22艘海軍與海巡艦艇，另有2架次無人機，以及180名地面人員全力投入搜救工作，現在的唯一目標就是「盡全力搜救」。針對外界傳出F-16V戰機任務電腦（MMC）故障，顧立雄回應，經查該架飛機在過去3個月內並無MMC故障情況，是妥善的，MMC電腦在升級後軟體確實需進行調整，自民國114年1月起已完成軟體升級，系統狀況穩定，並無「不堪負荷」的情形。

至於有關飛行員因未穿著防寒衣而縮短黃金救援期相關疑問，顧立雄則說，防寒衣已於民國114年以軍購方式採購，經空軍多方評估後於去年底交貨，預計今年3月前可全數交貨完成。

