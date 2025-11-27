全力支持羅唯仁加入！英特爾駁斥台積電：指控毫無根據

台積電前資深副總羅唯仁退休後，涉嫌帶著公司內部機密資料轉任英特爾執行副總，台積電25日已發出聲明，正式對羅唯仁提告，外界認為羅唯仁可能因此無法順利轉投英特爾。不過英特爾週四（27日）公開回應，強調將全力支持羅唯仁加入英特爾，並駁斥台積電的相關指控「毫無依據」。

據《路透社》報導，英特爾於27日否認了台積電的指控，該公司在一份電子郵件聲明中指出，「根據目前我們所掌握的所有訊息，沒有任何理由和依據相信有關羅唯仁的指控。」同時表示，英特爾本身就製定了嚴格的政策和管制措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權，強調公司非常重視這些承諾。

對於羅唯仁的加入，英特爾執行長陳立武也表示相當歡迎，還稱羅唯仁憑藉正直的品格、卓越的領導才能和技術專長，在半導體產業中備受尊敬，更坦言人才在公司間的流動是行業普遍且健康的現象，英特爾絕對不會違反智慧財產權等相關規定。

