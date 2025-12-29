全力支持青年創業 新竹青創基地115年度進駐團隊招募中

竹縣全力支持青年創業，新竹青創基地一一五年度進駐團隊招募中，歡迎有意創業者，踴躍申請。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府強力輔導青年創業，挹注資源協助青年實現創業夢想，「新竹青創基地」現正招募一一五年進駐團隊，名額十組，即日起至明年一月廿六日開放申請，歡迎滿懷熱忱、創意無限的青年踴躍投件。

縣長楊文科表示，新竹青創基地致力於減輕創業初期的負擔。進駐團隊除享有免費共享空間與專業諮詢服務外，基地更量身打造「個別化創業輔導計畫」。透過定期舉辦的專業課程，涵蓋創業策略、數位行銷、產品研發及財務管理等全方位領域，協助創業者打下紮實基礎。

除了基礎輔導，基地也扮演「媒合平台」的關鍵角色，基地積極推動新創團隊與在地企業對接，並帶領優秀團隊參與國際級新創展會，爭取全球曝光機會。透過與大企業的協作（CVC）及國際行銷布局，讓新竹的新創實力被世界看見。

新竹青創基地位於明新科技大學內，內設共享辦公空間、新創辦公室、共享學習教室、聯合會議室、小型會議室與洽談室等多功能設施。基地不僅提供創業場域，更結合創業輔導、培力課程、媒合會與成果展示活動等，自一一０年八月成立迄今輔導超過五十組青創團隊，基地在既有「技術輔導、產業資源對接、行銷策略支持」三大主軸下，今年除協助團隊募資近千萬元，也進一步強化國際布局，協助團隊將產品與服務推向香港及日本市場，未來也預計向經濟部申請為國際創育機構，希望有效鏈結海外加速器。

教育局長蔡淑貞表示，基地自成立以來，已成功陪伴多組團隊完成「從創意構想到產品落地」，本次招募將「永續創新」列為評選核心，鼓勵創業者在新竹縣這塊創新沃土上，實現技術突破與價值創造。