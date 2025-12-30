全力維安平安跨年！張麗善坐鎮跨年實兵演練

▲全力維安、平安跨年！張麗善縣長坐鎮跨年實兵演練入場情景。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】為因應即將到來的跨年觀光人潮，雲林縣長張麗善(29)日下午率各局處於雲林縣立田徑場進行實兵演練，演練過程模擬突發情境，展現跨局處協作默契。張縣長表示，縣府已做好萬全準備，會以最嚴謹的態度，確保活動順利，全力保護參與民眾安心參加、歡欣跨年、平安回家。

演練由張麗善縣長主持，沙盤推演跨年晚會當日田徑場內有騷動狀況，一名男子突朝跨年人群丟擲手中鞭炮，並掏出短刀揮舞攻擊人群。現場人員立即回報指揮中心，指揮中心通報控台、舞台及各單位，各單位啟動因應作為，主辦單位節目組導演請導播中斷電視轉播畫面，並回報指揮中心評估是否繼續演出，同時也以廣播加強人群疏散，並由工作人員安撫驚恐群眾。

警察局接獲通報，立即出動小區安維組到場，男子不聽制止與警方僵持，在帶隊官口令下，警方立即採取行動，以優勢警力將歹徒制伏並上銬逮捕，帶返警察分局偵辦，現場由特殊警力持長槍接續維安警戒。而因緊急事故導致人員躁動發生推擠，計有5名現場民眾擦挫傷。經警方派員管制傷病患現場並確認安全後，通知現場衛生局醫護站人員及消防局派遣救護人員至現場檢傷病患並進行緊急處置，計中傷2名、輕傷3名，經初步處置後，中傷2名由待命救護車及消防局救護車後送就近醫院治療，輕傷3名傷口處理及登錄相關資訊後自行離開，演練過程緊湊、情境逼真。喚醒文觀、警察、消防、衛生及醫療等相關單位的警戒及做好相關的準備。

縣長張麗善表示，這場跨年晚會是雲林縣政府睽違12年再度舉辦，縣府對此十分重視，也希望把活動辦得圓滿成功。近期因北捷事件引發外界關注與擔憂，縣府自籌備初期即以最高規格進行整體安全規劃與管控，26日特別召開跨局處會議，要求縣府團隊嚴陣以待，強化現場安防、動線規劃與跨機關協調，下午更透過實際演練，未雨綢繆，防範未然，全面檢視各項應變流程，務求讓參與的學子、年輕朋友及家長都能安心，縣府一定讓大家平安的來、平安返家，這是縣府最重要的責任。

縣警局長黃富村表示，日前台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，震驚全台，縣府已針對現場安防、動線規劃、應變機制等細節提出完整執行方案，力求跨年晚會平安舉行，將從「事前宣導、現場導引、人力部署及跨機關協調」等面向加強整備。除在既有規劃基礎上，強化活動安全及疏散宣導，警察局也增加警察能見度、提升巡邏密度，並將派駐便衣警察穿插人群中巡邏，同時警察也將配槍以應對突發機動事故。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣跨年晚會將於12月31日晚間於雲林縣立田徑場舉行，下午4時開放入場，晚間6時活動正式展開，採免門票免費自由入場，出入口為田徑場1、2、4號門，為保障藝人與觀眾之全體安全，進入場館前須配合進行安全檢查，如經發現攜帶可疑或大型物品(如提包或行李箱等)，現場將進行開袋檢查，任何禁止攜帶物品，不管以何種形式一律不予入場，如無法配合檢查，主辦單位有權取消入場資格，以確保民眾的安全。

此外， 劍湖山世界也針對跨年晚會將湧入的大量人潮，（12/29）日上午聯合縣警局斗南分局進行「114 年度跨年晚會活動疏散演習」，劍湖山世界總經理曾慶欑指出，劍湖山世界已於官網正式公告禁止攜帶危險物品入園，且當晚入口處將由警力協助檢查，安檢人員將特別注意大型包包、推車及可疑人物，嚴防違禁品進入。早實地疏散演練包含：緊急聯絡機制、精準分區疏散及醫療救援通道三大重點，以確保在真實災害發生時能安全、有效地處理危機。