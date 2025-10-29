全力行銷推廣品味南投 體驗多元農產魅力

記者張益銘／南投報導

南投縣議會今（30）日召開第20屆第6次定期會縣政總質詢，議員關心品味南投品牌商品的推廣，建議擴大在茶業博覽會中的展售商品與規模。縣長許淑華感謝議會對縣府辦理南投世界茶業博覽會及國慶焰火活動的肯定與支持，對於議員的建議，縣府會來做檢討，並適時調整茶博會的展館位置與展售內容，增加產品曝光度，讓參觀民眾都能有更好的採購樂趣與體驗。

許淑華表示，今年茶博會共吸引了123萬人次的參觀人潮，對所有的茶農與農民朋友們都帶來很大的收益，辦理茶博的目的主要還是希望能帶動茶產業的發展與商機，這幾年縣府也盡力推陳出新，推出各種與茶產業相關的展售商品、體驗活動或茶鄉小旅行等遊程，今年因中興會堂整修造成展館集中，空間稍嫌狹窄，明年完工後，縣府會再依實際狀況進行調整，並針對品味南投館及青農館等創新品牌進行強化與修正，期能符合參觀需求與期待。

廣告 廣告

而對於議員們關心的品味南投商品推廣情形，許淑華表示，這個品牌縣府正在全力行銷推廣，主要產品包含農產品、加工好物、生活好物、文創工藝及品味農遊等5大類南投優質好物，而通過品味南投標章認證之產品，不論是原料或製造過程，都是具有國家食品安全認證或符合相關檢驗標準；縣府除成立「品味南投」電商平臺購物網站外，並積極參與國內外農業展售會，並與家樂福合作，在南投店賣場設置「品味南投專區」，上架系列品牌商品，讓在地消費者也能體驗南投多元的農產魅力。

另外，南投縣也以品味南投品牌，連續3年參與金馬獎聯名禮盒的商品開發，今年亦聯合臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市等縣市分別推出五款金馬62聯名商品，透過5位縣市長聯合行銷，大力進軍市場，期望經由金馬獎的聯名貴賓伴手禮合作，將南投的優質農特產品推向國際。

議員關心品味南投品牌，縣長許淑華表示，縣府將持續行銷推廣。（南投縣政府提供）

議員關心品味南投品牌，縣長許淑華表示，縣府將持續行銷推廣。（南投縣政府提供）

議員關心品味南投品牌，縣長許淑華表示，縣府將持續行銷推廣。（南投縣政府提供）

議員關心品味南投品牌，縣長許淑華表示，縣府將持續行銷推廣。（南投縣政府提供）