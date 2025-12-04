全力衝AI！美光宣布退出Crucial消費記憶體業務 SSD供至明年2月

【記者呂承哲／台北報導】隨著AI浪潮持續推升記憶體需求，美國記憶體大廠美光科技（Micron）宣布，將退出 Crucial 消費性業務，包括在全球主要實體通路與電商平台、經銷商所販售的 Crucial 消費性品牌產品。

美光表示，會持續透過消費通路出貨 Crucial 消費性產品至 2026 會計年度第 2 季底（2026 年 2 月）。在轉型期間，公司將與合作夥伴及客戶密切配合，並持續提供 Crucial 產品的保固服務與技術支援。同時，美光也將持續在全球商用通路銷售「Micron」品牌的企業級產品，服務商用與企業客戶。

廣告 廣告

美光科技執行副總裁暨商務長 Sumit Sadana 表示，「AI 體系帶動資料中心成長，正大幅推升記憶體與儲存裝置需求。為了在成長更快的市場區塊中，提升對規模更大、具戰略意義客戶的供給與支援，美光做出艱難決定，將退出 Crucial 消費性業務。在熱情消費族群的支持下，Crucial 品牌過去多年已成為先進記憶體與儲存產品在技術領先、品質與可靠度上的代名詞。我們在此特別感謝過去 29 年來所有支持 Crucial 的數以百萬計客戶、數百家合作夥伴，以及一路同行的美光團隊成員。」

美光指出，此行動反映了持續推動產品與業務組合轉型的承諾，並藉此將公司資源對準記憶體與儲存領域中具長期結構性成長、且獲利表現較佳的方向。透過聚焦企業與商用等核心市場，美光期望進一步強化長期營運表現，為策略客戶及所有利害關係人創造更高價值。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

TWICE本周末香港開唱 捐400萬援助大火受災戶

美中AI競爭激烈！專家：明年下半年股市風險增 2大因素導致

Honda歡慶77週年 指定車款優惠最高20萬元、入主送OVO智慧投影機

