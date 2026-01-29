全力防堵禽流感，桃市加強八大防護網嚴陣以待。





台中市豐原區牧場28日爆發禽流感疫情，為防堵疫情擴散桃園市政府嚴陣以待，即刻針對全市154場養禽場，加強八大核心防護網，並針對禽流感防疫立即發文所轄業者宣導及防範，後續積極安排訪視轄內家禽場，並請養禽戶加強相關防疫做為。

農業局長陳冠義表示，桃園市畜禽飼養登記數，養雞場138場、養鴨場7場、養鵝場9場，合計154場，在養量約222萬隻，以八大核心防護網嚴格落實監控及查核。項目包含：一、「主動監控」每季依規落實防檢署監測採樣，掌握環境病毒趨勢。二、「智慧預警」：勾稽化製系統，死亡率逾 1% 即刻啟動現地查核。如有異狀，必要時將採檢送驗及開立移動管制通知。三、「基層輔導」：宣導養禽戶加強養禽場圍網，防範野鳥侵入；並即時更新疫情動態並及撥發防疫物資。

四、「嚴格查核」：每月偕同中央稽查禽場與理貨場，確保生物安全無死角。五、「通報機制啟動」：如發現養禽場感染高病原性禽流感，將通報農業部防疫檢疫署，及執行現場撲殺作業。六、「強化法律教育宣導」：強力警示若隱匿疫情被查獲，除依動傳法第 43 條處 5 萬至 100 萬元罰鍰外，政府將「不予補償」任何損失。

七、「棄置屍體的重法加權」（廢清法與刑責）：（1）隨意棄置處分：若於河川、埤塘或空地棄置禽屍，除《動物傳染病防治條例》罰外，應併同《廢棄物清理法》處 6,000 元至 3 萬元（一般案情）或 6 萬至 30 萬元（情節重大）罰鍰。（2）刑事責任警示：若大規模棄置且涉及危害公共衛生，可依《廢棄物清理法》第 46 條移送偵辦，處 1 年以上 5 年以下有期徒刑，併科最高 1,500 萬元罰金。八、「落實專業人員聯防制度」：畜牧場均與特約獸醫師簽約，要求本市各禽場特約獸醫師於每週場內巡查紀錄明載臨床觀察。若發生疫情且查出隱匿紀錄，應依《獸醫師法》與《動傳條例》重罰。

農業局長陳冠義表示，將持續督導轄內畜禽業業者落實牧場內各項生物安全工作，隨時通報疑似案例，以即時處置，維繫產業整體安全。

