全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

走小三通返回金門的旅客排隊讓隨身行李進行X光掃描，一旁也有檢疫犬協助查緝，只要影像異常或是高風險旅客就得再次詳查，要攔截豬肉製品入境，有效防堵非洲豬瘟。

關務署高雄關副關務長高丁財表示，「在114年迄今，我們查獲了160件豬肉製品，大概在143公斤毛重左右。」

近期查到都是旅客夾帶肉腸、魚卷等豬肉製品，全依《動物傳染病防治條例》罰20萬元，還有人因為累犯，罰金追加到30萬。

小三通旅客呂小姐指出，「本來就有嚴格了，也有宣導，至於有的人沒有聽宣導還是怎樣，這個我不知道呀，我覺得要查嚴一點是對的呀。」

另一位旅客王小姐則說：「大型的貨物還是以託運，所以託運的話那一塊，海關那一塊，本來就很嚴格。」

行政執行署也優先加強執行非洲豬瘟裁罰案件，屏東一名男子2010年違規從越南帶豬肉粽入境遭罰20萬，只是男子申請罰鍰分期還不繳，貨車、機車遭屏東分署強制查封，27個月分期罰鍰繳完才領回車輛。

非洲豬瘟疫情爆發後，中央禁止廚餘養豬，但國民黨立委羅智強點名，全國第2大養豬縣市的屏東縣，也是全國最大廚餘養豬縣，全縣98場稽查率只有7%是全國最低。

屏東縣府發言人王品晴表示，「台中爆發非洲豬瘟的案例，屏東縣政府早在隔天的10月23日就已經啟動跨局處的聯合稽查，兵分五路，前往98處的廚餘養豬場來做稽查。」

縣府回應，非洲豬瘟爆發隔天，屏東啟動全面稽查，所謂的7%的稽查率，是環境部資料擷取時間落差，已要求立更正，請民代別對屏東潑髒水。

