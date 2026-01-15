全動署廖署長主持南投縣後備軍人晉任表揚 肯定推動全民國防事務貢獻

南投縣後備軍人晉任暨幹部表揚大合照。(南投縣後指部提供)

南投縣後備指揮部十四日舉辦「民國一一五年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」，由全民防衛動員署署長廖中將主持，邀請立法委員羅美玲委員、內政部役政司司長沈哲芳先生、南投縣政府民政處林琦瑜處長、南投縣民防總隊副指揮官劉秉洲先生、南投縣警察局長謝宗宏先生及南投縣消防局副局長洪超倫先生等貴賓共襄盛舉，展現軍民團結向心。

典禮中，廖署長與後備指揮官俞中將、中區後備指揮官陶少將等人，共同為晉任的後備軍人授階，並表揚年度績優後備軍人楷模、輔導幹部、文宣幹部及新文藝會員等各類型楷模，肯定他們長期投入後備工作、協力國防事務的卓越表現與無私奉獻，並勉勵全體後備袍澤持續發揚忠義精神，精實後備戰力，凝聚全民國防共識。

廖署長致詞時，期勉各後備軍人輔導中心持續配合後備指揮部，執行「軍隊動員、軍民整合、民事協調」三大工作，協助地方政府與民間力量，貫徹「平時服務、戰時動員」理念，並整合地方政府與民間資源，強化動員整備與應變能量，迅速投入支援，形成綿密且穩固的防衛網絡，確保國家安全與社會穩定發展。