全動署署長主持高市、屏縣後備軍人晉任表揚

記者王子昌／綜合報導

全民防衛動員署署長廖建興中將日前由後備指揮部指揮官俞中將等人陪同，先後主持屏東縣及高雄市「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，邀請屏東縣長周春米、屏東縣民防大隊長蔡双喜、高雄市議會議長康裕成、高雄市兵役處長謝健成等貴賓，以及各輔導中心幹部共同與會，建立軍民整合、交流互動平臺。

典禮中，廖署長及俞指揮官共同為晉任的後備軍人授階，並表揚推展全民國防事務有功輔導幹部及各類績優人員，感謝他們的貢獻與付出，使後備體系能發揮最大戰力，穩固國家安全與社會穩定。

廖署長致詞時表示，各輔導中心持續配合後備指揮部執行「軍隊動員、軍民整合、民事協調」3大工作，協助地方政府與各類民間力量，貫徹「平時服務、戰時動員」理念，並恪遵行政中立原則，在全社會防衛韌性建構中，扮演至關重要角色。

