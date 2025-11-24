全勤獎金屬於工資 洪申翰：勞工請病假雇主要按比例付

勞動部在上週預告，將修正《勞工請假規則》，其中一項規定，雇主扣全勤獎金時不得違反比例原則。勞動部長洪申翰今（24）日明確表示，全勤獎金是工資一部分，不能全有或全無，勞工若請病假時，應該按比例扣除。

勞動部長洪申翰。（資料照／中天新聞）

為了強化勞工病假權，勞動部修正《勞工請假規則》，新制將於2026年1月1日正式上路，其中明定勞工一年請病假在10天以內，雇主不得為不利處分，雇主違反規定，將遭罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

另外全勤獎金部分，規定雇主扣除時不得違反比例原則，或對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工不敢請病假的情況發生。

勞動部新制明定勞工請病假時，全勤獎金應該按比例扣除而不是全扣。（示意圖／翻攝自pexels）

洪申翰今日接受《POP撞新聞》節目專訪時表示，先前法院有好幾例判決，都將全勤獎金視為工資一部分，因此勞動部這次預告修正《勞工請假規則》，就是要規範雇主，不得因為員工請1天病假，就扣除全勤獎金，也就是全勤獎金不應該是全有或全無，避免勞工因代價太大而抱病上班，這不是件好事。

洪申翰提到，勞動部和產業公協會討論，全勤獎金發放，依病假天數按比例扣除還算合理，也就是「請1天病假就扣除全勤獎金1/30」，希望藉由新的制度，讓企業能把勞工健康權擺在優先地位，身心健康的勞工，這樣上班時效率會更好。

勞動部。（資料照／中天新聞）

另外，洪申翰還說，無論勞工請了幾天病假，雇主在考核時應該是綜合考量，有些勞工請病假，但業績仍能保持很好，不能因為勞工請假病假，就對其考績和考核有不當處分。

