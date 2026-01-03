全勤獎金納入「月薪總額」計薪 請病假恐比沒獎金扣更多？

為了保障勞工病假權，勞動部近日修法明定請病假時全勤獎金只能按比例扣減。（報系資料照）

為了保障勞工病假權，勞動部近日修法明定請病假時全勤獎金只能按比例扣減，但有雇主詢問，那請1天病假到底可以扣多少錢？勞動部表示，若勞工薪資為3萬元還有3000元全勤獎金，當勞工請1天病假則可以扣除648元，比起若是沒有全勤獎金制度勞工請病假1天僅要扣除550元還多。

勞動部說明，依《勞工請假規則》規定，病假1年內未超過30日部分，工資折半發給。在計算月薪制勞工請病假半薪的「1日工資」，為請假當月的「月工資總額」推算，此「1日工資」，除係用以作為請事、病假扣薪的基礎外，也是計算延時工資（加班費）及休假日出勤加給工資的依據，二者工資內涵及推算方式相當。以勞工出勤狀況發給的「全勤奬金」，屬於工資範疇，故應依每月實際發給的金額，計入「月工資總額」並據以計算「1日工資」。

勞動部舉例，勞工每月正常工時工資為3萬3000元，其中3000元為全勤獎金，勞工於某月請病假1日，當月全勤奬金實際發給金額為按請病假日數比例扣發100元後數額為2900元；則雇主於計算勞工當月請病假扣發半薪時，為以月工資總額3萬2900元推算勞工1日工資半數為548元（30000元＋2900元）÷30×1／2，亦為請病假1日扣發工資548元、病假全勤獎金扣100元，當月薪資可扣除648元為3萬2352元。

「法院也是這樣計算」，勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅強調，薪資計算就是原本的計算模式並未有改變。勞團則認為，勞動部的計算邏輯，勞資都不容易理解，可能會發生爭議，希望勞動部多加溝通如何計算。

