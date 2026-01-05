全口重建不只是完成治療 牙醫師提醒：長期咬合穩定才是關鍵課題

一日誠臻植牙顧問「曾梓豪醫師」

從手術成功，到長期穩定：全口重建的關鍵轉向

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉/ 綜合報導】在高齡化加速、缺牙人口增加的背景下，全口重建已非少數患者的選項。臨床技術成熟，使完成重建不再是門檻。

然而，市場多集中於「能否完成」或「療程長短」，卻忽略了更關鍵的問題：完成重建後的咬合結構，是否能在十年、二十年的使用中持續穩定？

植牙成功率之後，醫界開始關注的下一件事

一日誠臻植牙顧問曾梓豪醫師指出，近年歐美植牙研究的討論焦點，已逐步從「手術是否成功」，轉向「長期使用的穩定性與風險管理」。

廣告 廣告

曾梓豪醫師表示，影響全口重建長期表現的因素，並非單一技術可決定，而是多項條件交互作用的結果，包括咬合受力的分布設計、軟硬組織的反應狀態，以及患者是否合併慢性疾病等，這些都應在治療規劃階段即納入整體評估，而非等問題發生後才補救。

全口重建不是一次性療程，而是一項長期結構設計

「全口重建並不是完成當下就結束，而是一套需要長期承受日常使用考驗的結構設計。」曾梓豪醫師說明，若規劃階段僅以療程速度或單一技術作為主要考量，忽略患者本身條件與未來使用情境，長期風險往往也隨之提高。

因此，在臨床實務中，一日誠臻牙醫團隊逐步建立一套以風險評估為核心的全口重建規劃邏輯，並將相關經驗系統化整理為內部使用的 LOX 樂歐克全口重建架構，協助醫師在治療前，即能從多面向條件進行整體判讀，而非在完成後才被動因應可能出現的問題。

一日誠臻植牙顧問「曾梓豪醫師」

與其追求完成速度，更應思考使用壽命

曾梓豪醫師進一步說明，全口重建前的評估，通常需涵蓋口腔組織健康狀況、全身性健康因子、咬合與肌肉受力習慣，以及術後恢復與日常使用的適應能力。

例如，長期牙周發炎或組織反應較弱的患者，需特別留意軟組織狀態；若合併糖尿病、抽菸等高風險因子，也應在初期規劃階段即納入考量，才能降低未來結構不穩或維修風險。

一日誠臻牙醫集團「臨床醫師團隊」

從單次治療，走向長期系統管理

此外，對於咀嚼肌較為發達、或有夜間磨牙習慣的患者而言，咬合負荷的平衡設計，往往是影響重建結構長期穩定的重要關鍵之一。現代牙科亦逐步結合數位影像與三維分析工具，透過咬合模擬與臉型比例評估，協助醫師在重建前即預先思考未來的實際使用狀況。

「不少患者在完成全口重建後，隨著時間推移出現不適或結構問題，原因多半不是技術失誤，而是早期設計時，未將長期使用條件納入規劃。」曾梓豪醫師指出，若能在治療一開始就把時間因素納入設計，將有助於提升患者長期使用的穩定度與整體體驗。

隨著全口重建逐漸成為常態化治療選項，醫界也正從「單次治療完成」的思維，轉向「長期系統管理」的方向。專家提醒，民眾在評估相關療程時，除了關心治療時間與流程，更應與醫師充分討論長期使用的風險評估與追蹤規劃，才能為未來十年、二十年的口腔健康，打下真正穩定的基礎。