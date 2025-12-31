全口重建進入「精準導航」時代！「四支植體結合AI」撐起一口好牙

【健康醫療網／編輯部整理】對於大範圍缺牙、齒槽骨流失嚴重的患者而言，不但因為咀嚼受影響，導致營養不足，還會嚴重衝擊個人的生活品質與自信心。但傳統植牙又需漫長的補骨與癒合等待期，導致重建咀嚼功能，往往是一條漫長而辛苦的路。林口長庚醫院一般牙科主治醫師魏敏佳指出，隨著數位牙科技術成熟，All-on-4全口重建已從仰賴傳統經驗的治療方式，進化為結合數位規劃、快速復原的智慧新選擇。

傳統植牙繁複耗時 All-on-4技術突破術前規劃限制

魏敏佳醫師解釋，對大範圍缺牙患者來說，使用All-on-4全口重建技術，只需最少4支植體，就能撐起一整排固定假牙，不僅大幅縮短療程，還能讓患者在短時間內恢復外觀與咬合功能，特別適合齒槽骨條件不佳的患者。

魏敏佳醫師進一步說明，早期的All-on-4雖然算是一種創新技術，但在術前規劃上，還是只能以石膏模型與蠟型排牙評估，難以先整合骨骼影像；手術時也高度仰賴醫師臨床經驗去判斷植體角度與深度；術後也需經多次印模與試戴流程，整體療程較為繁複。

數位掃描結合動態導航 All-on-4精準植入縮短療程

但現行數位All-on-4治療，魏敏佳醫師解釋，醫師可先於術前透過口內攝影機掃描，與電腦斷層影像疊合，進行骨質分析與數位排牙，先行模擬咬合關係與笑容曲線，精準規劃植體位置。

而在手術過程中，醫師也可透過動態導航系統即時引導植體植入角度與深度，確保植體位置與術前規劃一致，減少誤差，讓手術更具可視化與安全性。由於臨時固定假牙可在術前預先製作，患者在手術完成後，短時間內即可裝戴，可加速回歸日常生活。

AI加持All-on-4 精準設計假牙密合提升舒適度

魏敏佳醫師指出，數位All-on-4仍持續進化中，最新更導入人工智慧（AI）輔助診斷與設計，並利用攝影測量快速定位設備，精準記錄植體位置，搭配高精密度的 CAD／CAM 切削製程，能製作出密合度高、配戴更舒適的假牙，不僅提升假牙密合度與舒適度，也改善醫師與技師間的溝通效率。

原文出處：長庚醫訊 第四十六卷第十二期

