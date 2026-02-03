全台中最強商圈一中商圈春節市集情人節開幕

春節逛一中商圈市集，消費有機會抽中東京等四地的來回機會。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

連續兩年榮獲台中市商圈評比第一名的台中市一中商圈，將於春節期間舉辦十七天的「2026馬遊一中‧歡樂市集」活動，二月十四日情人節舉辦開幕式，活動期間除了推出比照台中市府「物調券」的「一中購購券」，花五十元就可抵一百元消費，還有機會抽中東京、首爾、曼谷和香港等四地來回機票等大獎。

台中市經濟發展局副局長林敏棋和一中商圈主任委員陳信志，一同穿上機師服裝和打扮成空姐的模特兒為活動代言。林敏棋副局長表示，很高興看到商圈也學習市府「物調券」的方式，讓消費者可以把錢放大，歡迎大家多多消費，增加中獎的機會。陳信志主委指出，一中商圈不但連續兩年榮獲台中市商圈評比第一名，更是台中數位執行率最佳的示範商圈。這次的春節特別增加一百個攤商，讓民眾可以在過年期間好逛、好玩、好買。

「2026馬遊一中‧歡樂市集」活動期間為二月十三日至三月一日，並選在二月十四日情人節開幕，特別邀請「2025一中舞極限街舞大賽」亞軍隊伍－水煮蛋及知名樂團怕胖團演出，並同步推出「天馬行空．豪禮開封」滿額登入抽獎活動。十四日下午三時在水利會廣場舉辦開幕活動，民眾可以用五十元兌換一中購購券紅包，共有六百六十六個，兌完為止，「一中購購券」可於十四日至十六日在指定的一百個攤商和八十七個會員店家使用。