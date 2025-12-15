即時中心／林耿郁報導

今（16）天各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨；白天高溫將進一步回升，中部以北、東半部地區24至26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，中部以北及宜蘭為14至16度，南部及花東地區17至18度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸應注意適時增添衣物，以免受涼。

氣象署預報，今日離島天氣：澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，14至18度。

基隆北海岸、恆春半島及澎湖，有平均風6級以上、陣風8級以上強風發生機率，沿海活動請多留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／全台乾冷！白天有望回暖 中南部空品亮橘燈

