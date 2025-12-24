全台五大地王房價全跌了！挾官道優勢 「帝寶」無懸念15連霸住宅王座

記者陳韋帆／台北報導

台北市2026年土地現值，第一名住宅地王由知名豪宅「宏盛帝寶」第15度蟬聯。（圖／資料照）

台北市地政局近期公告2026年土地現值，住宅前五大地王與前一年相同，知名豪宅「宏盛帝寶」挾官道仁愛路優勢，15度蟬聯第一名寶座。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，五大地王挾地段優勢地位鞏固，但此次罕見的是價格全面下跌，顯示官方對於土地價值評定態度已轉趨保守。

今年台北市五大住宅地王依序為大安區「宏盛帝寶」493.6萬／坪、「仁愛尚華」466.1萬／坪、「仁愛麗景」465.8萬／坪、「元利信義聯勤」394.4萬／坪、「聯合大於（大哲）」391.4萬／坪，年跌幅0.6~1.4%不等，呈現「排名穩、地價跌」狀態。

2026年五大住宅地王公告現值。（圖／住商機構提供）

挾官道「仁愛路」優勢 三大地王穩如泰山

台北市仁愛路被譽為「官道」，除了直通總統府外，也是台北市早年唯二的林蔭大道，住戶非富即貴，是政商名流和高官顯要的居住地，因此具有極高地位，房地產價值也因此長年居高不下；「元利信義聯勤」、「聯合大於（大哲）」則分別位於大安森林公園首排及鄰近大巨蛋及市府商圈的忠孝東路五段。

賴志昶表示，此次評定結果，五大豪宅地王與去年相比排名雖未變動，但現值罕見全數下修。這說明在政府重手打豪宅的環境下，原本潛在買方就稀少的豪宅市場，觀望氣氛更趨濃厚。地價評定的修正，直接反映了市場在高壓力政策下的真實動向，頂尖豪宅也必須面對資產價值的重新盤整。

打房衝擊豪宅市場 強者恆強趨勢明顯

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，在目前政府積極打炒房、緊縮豪宅貸款的氛圍下，地王公告現值雖呈現跌幅，但仍維持在極高檔水位。這證明蛋黃區資產具備高度韌性，同時也意味著豪宅市場將進入「強者恆強」的個案表現時代，唯有具備地段優勢與獨特價值的物件，才能在資金門檻提高的限貸環境中脫穎而出。

最後，她提醒，公告土地現值的調降雖意味著身價縮水，但對於持有者而言，未來移轉時的稅賦壓力也相對減輕。在市場轉向理性、房價下修預期增強的背景下，具備實力的資產族群將更看重物件的長線價值。明年豪宅市場量能雖受限，但地王指標社區的地位依然難以撼動，將持續作為北市房市的價值天花板。

