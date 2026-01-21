全台交通整體死亡人數創7年來新低 交通部點名台南、台中「死亡人數」增最多

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

根據交通部最新統計，去年1至10月道路交通事故整體死亡人數為自108年以來同期最低，行人死亡人數更降至97年以來歷史最低。但部分縣市死亡人數仍呈現增加趨勢，交通部點出台南市死亡人數較去年同期增加25人位居各縣市之冠，行人死亡部分則以台中市增加9人最多。

交通部次長陳彥伯說明，依據交通部統計去年1至10月死亡人數為2338人，比前年同期減少96人，下降比例為3.9%；且比112年同期減少177人，下降7%，呈現持續下降趨勢。另各項重要指標與112年同期相比，酒駕防制成效最為顯著，減少90人、下降41.5%，為各項數據降幅最大者；其餘包括機車減少169人、高齡者減少31人、兒少減少14人及行人減少9人，均呈現下降情形，顯見道安政策推動已發揮成效。

另在縣市部分，整體死亡人數以台南市較113年同期增加25人最多，與112年同期相比則以嘉義市增加13人最多；行人部分，與113年同期比較以台中市行人死亡增加9人最多，另與112年同期比較則以高雄市行人死亡增加13人最多。114年1-10月整體每十萬人死亡以屏東縣、雲林縣、嘉義縣較多，行人每十萬人死亡以嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為前四高。

