全台交通死亡降6％仍釀1819死！行人死亡台中、高雄最多 主因曝光

生活中心／記者李育道報導

交通部今（12）日公布今年1至8月道路交通事故數據，全國死亡人數共1819人，較去年同期減少約6.1％，顯示整體事故呈下降趨勢。不過，行人事故雖略有下降，但相較112年仍呈微幅增加，仍是交通安全防治的重要挑戰。

交通部指出，酒駕、高齡者及機車事故死亡人數均明顯減少，但行人死亡仍達227人，較去年減少0.9％，卻比兩年前多出2.3％，凸顯行人安全改善仍有限。

依各縣市數據，台南市交通事故死亡數再度居冠，前八個月累計達213人，比去年同期增加31人。（圖／交通部提供）

依各縣市數據，台南市交通事故死亡數再度居冠，前八個月累計達213人，比去年同期增加31人。交通部路政及道安司劉俐良簡任技正表示，公布數據為1至8月累計值，「前半段確實數字偏高，4月是高峰，之後經輔導團下去協助，七、八月的數字明顯往下走，趨勢已經開始改善。」劉俐良說，目前地方也意識到問題，已邀集學者專家針對高風險路段進行改善，交通部將持續觀察全年變化。

廣告 廣告

至於行人事故增幅較大的台中、高雄，劉俐良指出，交通部已召開會議與地方說明，要求針對行人安全防制提出具體作為。初步分析顯示，台中市行人死亡人數41人，較前年增加10人，較去年增加6人，其中路口死亡為主要成因，是因為行人違規穿越，其次是走在路邊被側撞。（圖／交通部提供）

至於行人事故增幅較大的台中、高雄，劉俐良指出，交通部已召開會議與地方說明，要求針對行人安全防制提出具體作為。初步分析顯示，台中市行人死亡人數41人，較前年增加10人，較去年增加6人，其中路段死亡為主要成因，是因為行人違規穿越，其次是走在路邊被側撞；行人死亡肇因主要是車輛未依規定暫停讓行人先行、未依標誌或標線穿越道路、未依規定減速，且主要集中於清晨與傍晚通勤時段（6至10時、16至18時），死者年齡層以65至74歲為最多。

高雄市則以路口事故為主，占比逾六成，常見肇因包括駕駛分心或未停讓行人。劉俐良指出，高雄事故多發在晚間20至22時，高齡者比例同樣偏高。交通部已要求地方依不同時段、族群與地點強化執法與工程改善，「目前部分縣市數字已開始下滑，後續會再追蹤全年趨勢。」

最後交通部提醒，駕駛人應在路口減速並禮讓行人，行人也應遵守號誌、避免違規穿越，雙方遵守交通規則，才能有效降低事故風險。

更多三立新聞網報導

獨家/雨灌蘇澳煙波釀30車泡水！消基會點出「1賠償關鍵」恐左右飯店責任

基隆電動公車63輛沒買「2.3億補助掰了？」交部：依需求調整非先搶先贏

「明年駕照效期只到70歲？」長輩群組瘋傳延5年秘訣 公路局：錯誤訊息

煙波飯店淹慘了！蘇澳暴雨停車場「整片淹沒」30車泡水 喊：會協助理賠

