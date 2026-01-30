全台今年首例漢他病病毒！北市7旬老翁發病8天亡 大安區抓到2陽性鼠

北市出現今年國內首例漢他病毒症候群病例 ，為居住大安區70多歲男性，經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒。老鼠示意圖。取自PIXABAY



疾管署今（30）日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例。為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署表示，該個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

台北市衛生局疫情調查發現，個案住家在大安區，周遭常有鼠類出沒，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22日檢驗確診漢他病毒感染。

台北市衛生局指出，已與環保局於1月23日前往個案住家及周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並進行環境噴消及衛教等防治工作，1月27日已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性。1月29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，已於1月30日由環保局對個案住家半徑200公尺內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署統計，國內2026年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年（2022至2025年）同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例（占66%）為多，年齡則以40歲以上29例（占66%）為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

疾管署提醒，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100c.c.市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

