全台仍有134萬輛機車未保強制險！金管會：逾期罰錢且恐丟牌

金管會今天指出，統計資料顯示，機車投保率僅有90.83%，仍有134萬餘輛機車尚未投保強制險。金管會提醒，未投保機車強制險者，依法可處新台幣1500元以上至3000元以下罰鍰，至於保險屆滿逾6個月，仍未依規保險者，金管會得移請公路監理機關註銷其牌照。

金管會。（圖／資料照）

金管會表示，根據交通監理機關之統計資料顯示，截至114年9月機車登記數已達1,467萬件，惟同期機車投保率僅有90.83%，仍有高達134萬餘輛的機車未投保強制汽車責任保險，影響用路人之權益。為確保受害者能獲得基本保障，金管會提醒機車車主應按強制汽車責任保險法之規定投保本保險，並維持保險契約之有效性。

金管會表示，目前仍有134萬餘輛機車未投保強制險。（示意圖／翻攝自pixabay）

金管會說明，依據強制汽車責任保險法第49條規定，機車投保義務人未依規定訂立本保險契約，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，將處新台1,500元以上3,000元以下罰鍰；同時，第51條之1規定，投保義務人於本保險期間屆滿逾6個月，仍未依本法規定再行訂立本保險契約者，金管會得移請公路監理機關註銷其牌照。依法投保本保險，倘不幸發生汽車交通事故致車外第三人或車內乘客傷害或死亡，可於法定給付範圍內（每一人死亡給付200萬元、失能最高給付200萬元及傷害醫療最高給付20萬元）移轉應負賠償責任，以減輕經濟負擔。

汽機車須投保強制險才能上路，但金管會發現，仍有不少車主未投保或未續保。（報系資料照）

為利民眾瞭解自身投保情形，金管會委託財團法人保險事業發展中心建置「強制汽車責任保險有效電子式保險證查詢平台」查詢投保情形，未投保者請儘速洽產險公司辦理投保或續保事宜。為提供更完善服務，金管會也已與環境部合作，於該部之機車排氣定期檢驗資訊管理系統網站增加上開查詢平台之友善連結，金管會並已督導產險公會製作宣導海報及電子文宣，提供環境部協助轉知機車排氣定檢站協助宣導，以利民眾透過多元管道查詢投保情形並即時投保，以維權益。

