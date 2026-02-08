全台低溫特報「12縣市橙色燈號」 鄭明典示警：平地剩5度

中央氣象署今（8）日晚間持續發布21縣市低溫特報，今晚至明晨橙色燈號（非常寒冷）區域擴大至12縣市，其中新竹、苗栗、雲林、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫。前氣象局長鄭明典也發文直呼「寒冷範圍擴大中」，明晨部分平地可能出現5度低溫，提醒民眾注意保暖。

低溫特報區域，橙色燈號包括新竹縣、苗栗縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

黃色燈號（寒冷）包括彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，明天（9日）水氣較少，風向轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；氣溫方面，寒流影響至清晨，明日清晨之前各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，預測低溫西半部及東北部9至11度，花、東12至13度；除澎湖之外，各縣市局部沿海或空曠地區在今晚至明晨均有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖。

「寒冷範圍擴大中！」前氣象局長鄭明典晚間也分享氣象署溫度分布圖，指代表寒冷溫度的藍色系範圍擴大中，多數地方氣溫還會再下降，提醒夜晚或清晨活動的朋友，請特別留意11度以下低溫，部分平地可能出現5度低溫，要很注意保暖。

更多中時新聞網報導

經典賽》惠特康補強韓內野 澳洲帶7左投

《世紀血案》認沒授權鄭重道歉

彭小刀憶大S暖舉「她是天使俠女」