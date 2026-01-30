全台僅五座！中國科大勇奪三座「技職之光」最高榮譽

教育部日前舉行第21屆「技職之光」頒獎典禮，其中象徵技職教育最高團隊榮譽之一的「競賽卓越獎」，中國科技大學在激烈競逐中表現亮眼，由建築系、室內設計系與視覺傳達設計系一舉榮獲其中3座獎項，成為本屆獲獎數表現最為突出的學校之一，充分展現中國科大在技職教育、設計實作與國際競賽成果上的卓越辦學實力。

中國科大視覺傳達設計系老師陳建勳(左)、李政達(右)與專題獲獎同學合影。 校方／提供

「技職之光—競賽卓越獎」為教育部表揚學校長期深耕技職教育、並於國內外重要競賽中展現系統性成果的重要獎項，評選標準涵蓋競賽層級、成果累積、人才培育機制與教育影響力，獲獎門檻極高。中國科大能於全國僅有的五座「技職之光—競賽卓越獎」取得三席，顯示該校在技職教育體系中具備高度辨識度與持續輸出的專業能量。此次除團隊型競賽中「競賽卓越獎」成果外，土木系亦同時榮獲「技職傑出獎」，展現高度自主學習能力與跨域整合實力，展現中國科大在培育國家級專業技術人才方面的深厚實力。

中國科大視傳系學生作品「部落譯者」。 校方／提供

其中視覺傳達設計系榮獲數項國際大獎之學生作品「部落譯者」，由老師陳建勳、李政達所共同指導，學生高佩瑋、洪采荷、陳韋蒨、林郁涵與陳玥彤共同創作，以深入探索太魯閣部落的巫師文化，啟發年輕族人對自身文化的探索，同時向對台灣本土文化感興趣的人展示這個獨特部落的價值，促進跨文化交流和理解。

副校長廖憲文表示，未來將持續深化產學鏈結與競賽、證照並進的人才培育模式，鼓勵學生挑戰國家考試與國際競賽，培育兼具實務硬實力、專業證照與國際視野的技職菁英。