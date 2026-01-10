全台僅剩4縣市未宣布營養午餐免費 周春米：需審慎評估

屏東縣長周春米表示，學童營養午餐是否免費，因地方財政受《財政收支劃分法》修正影響，縣府現在審慎評估當中。（羅琦文攝）

全台目前有包括屏東縣在內4縣市未宣布營養午餐免費，屏東縣長周春米今（10）日表示，《財政收支劃分法》修正後，屏東相關補助款減少約40億元，營養午餐是否免費，需審慎評估。

營養午餐免費議題成焦點，目前22縣市中，已實施或已宣布將全面免費的達18縣市，全台僅剩新北市、嘉義縣、市和屏東縣等4縣市未跟進。藍營立委蘇清泉與屏東縣議員黃明賢都在臉書表示，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，投資下一代就是投資台灣的未來，屏東縣應該跟進國中小營養午餐全面免費。

周春米今天出席警察局活動，接受媒體訪問時表示，原本教育部補助地方的營養午餐，包括「3章1Q（農產品安全標章系統）」的補助、中低收入戶家庭孩子補助、以及中央廚房維護，將近3億多元，從今年開始，都要由地方政府來負擔。另外，屏縣前年跟教育部申請25間學校的操場，教育部也不能再補助，因此縣府也編列在今年的預算，希望能全面加速修整全屏東縣國高中小的操場。

周春米指出，之前很多都是中央會來協助的，現在都要地方自己負擔，光是這兩項支出，大概將近6億元。因此後續如何確保地方財政及施政建設不會受影響，都要審慎規畫。

周春米認為，大家在檢討營養午餐要不要補助的同時，更應該要關注孩子們的營養午餐是不是他們愛吃的、是否吃的健康、安全、衛生，如何確保政府的美意及制度執行能夠發揮最大的效能。

周春米說，屏東縣是否實施免費營養午餐，縣府現在審慎評估當中，也會盡快再跟大家報告後續的相關決定，但是守護孩子孩子們的健康，是縣府不會逃避、也是責無旁貸的責任。

