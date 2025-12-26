全台僅存擺渡人李清 載客橫渡新店溪20年憶興衰

（中央社記者曹亞沿新北26日電）新北市碧潭的新店渡是全台僅存的人力擺渡，李清划船載客逾20年，回憶早年興盛期，一船塞滿數十人趕通勤通學；如今轉為交通觀光性質參半，也因無人承接，擺渡文化恐逐漸凋零。

根據新店區公所資料，新店溪渡船文化可追溯至1881年。當時碧潭吊橋尚未興建，居民仰賴人力擺渡船渡溪，早年新店溪中上游設有9個渡口，其中新店渡是進入灣潭、直潭、塗潭、屈尺以及安坑等山區的交通樞紐。隨著陸上交通發達，如今新店渡成為全台僅存的人力擺渡口。

61歲的李清是灣潭居民，在碧潭當擺渡人逾20年，目前新店渡口由他和弟弟2人輪流划船載客。採訪當天碧潭細雨綿綿遊客不多，按了「搭船鈴」後，看著李清從對岸緩緩划著小木舟過溪，靠岸時一聲吆喝「搭船嗎」，鏗鏘有力。

李清說，以前擺渡船是24小時營運，但太過操勞，幾乎一年換一人。後來逐漸縮短工時，原本一天還要划18小時，現在已縮短從早上6時至晚上7時，全年僅休除夕一天。

既然工作如此辛勤，又怎能堅持20年至今？李清說，人力擺渡有其歷史背景，是一種文化遺產，剛好自己會這項技能，區公所也有意繼續保留。20年來曾救過不少落水的人，「剛好碰到，能救就救」。

李清回憶，早期興盛時，居民為了趕上班上課，小小的船甚至會塞上數十人，再擁擠也得搭上。隨著時代演進搭船需求量下降，現在則轉為觀光與交通性質參半，目前灣潭仍有100多戶居民，還是有人靠著擺渡船通勤。

李清說，擺渡船單趟航程雖短，但操作木舟需要一定技術，包括遇強風驟雨時水流改變，都需要經驗與應變能力。

李清感嘆，以往家家都有一艘船，也都擁有划船技能，但現在這項技術已逐漸凋零，因工時長也無法休假日，要忍受夏天酷熱及冬天嚴寒，願意投入的年輕人不多，目前就當作工作，好好做下去。（編輯：黃世雅）1141226