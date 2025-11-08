全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間

台積電董事長魏哲家。（圖／東森新聞）





台積電今（8）日上午舉行年度運動會，董事長魏哲家出席時被鏡頭捕捉到腳穿一雙特製運動鞋，鞋面印有「tsmc」字樣，成為全場焦點。幕僚透露，這雙鞋是魏哲家先前參加美國半導體展 SEMICON WEST 時特別為他準備的款式，屬全台獨一無二。

魏哲家致詞時展現幽默風格，笑說：「上次我致詞時，我說我等了26年才站上這個會場，你們知道，一回生、二回熟，今天會表現更好一點，今天天氣也很幫忙。」現場隨即響起員工的掌聲與笑聲。

廣告 廣告

他同時宣布，今年的特別獎金將比去年的2萬元增加5000元，達到2.5萬元，預計約有7.5萬名員工可領取，總發放金額達18.75億元，為台積電歷年最大規模的獎金發放。此消息一出，全場歡聲雷動。

至於備受關注的特製運動鞋，魏哲家表示，這雙鞋是公司聚會時人家送的，他也透露：「明年大家一定買得到。」

魏哲家運動鞋相當吸睛。（圖／東森新聞）

更多東森新聞報導

影／無緣合體黃仁勳！張忠謀缺席台積電運動會 原因曝光

GDP上看6％但內需仍冷？大巨蛋火腿名店熄燈

普發1萬填錯、入帳失敗怎麼辦？ 財政部曝解方

